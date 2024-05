video suggerito

Luka Doncic distrugge Minnesota e risponde al trash talking dei tifosi: “Chi è che piange adesso?” Doncic risponde alle provocazioni dei tifosi distruggendo Minnesota con 20 punti nel primo quarto, trascinando alle finals Nba i suoi Dallas Mavericks. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

I tifosi di Minnesota hanno provato con ogni mezzo a fermare Luka Doncic, che ha letteralmente trascinato i Dallas Mavericks nella finale di conference a Ovest contro i Minnesota Timberwolves, ma lo sloveno non si è fatto assolutamente intimidire, ma anzi ha dominato la partita con 36 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, attesi ora alle Nba finals dai Boston Celtics.

Doncic fa piangere i tifosi di Minnesota

La serie tra Minnesota e Dallas è stata caratterizzata da tanto trash talking dentro e fuori dal campo. Durante il primo quarto della partita, un tifoso della squadra di casa si è rivolto alla stella di Dallas facendogli il gesto del bimbo che piange, in relazione al fatto che Doncic tende a lamentarsi spesso con gli arbitri. La stella dei Mavericks ha deciso però di lasciar parlare le sue azioni sul campo, facendo a fette la difesa avversaria e indirizzando subito la partita con 20 punti nel solo primo quarto. Doncic ha continuato a distruggere gli avversari, sorridendo al tifoso che lo aveva "beccato" dopo ogni canestro. Nel terzo quarto, con la partita ormai in ghiaccio e Dallas avanti quasi di 40 punti, gli ha detto "Chi è che piange figlio di *******?"

Dopo la partita, Doncic è stato chiaramente eletto Mvp della serie. I tifosi durante l'intervista di rito da parte del giornalista di Tnt, hanno continuato a fischiare la stella dei Mavericks, che per tutta risposta gli ha fatto il verso imitando i "boo" dei tifosi.

Doncic e la birra "sottratta" dal manager

Dopo il termine della sfida, Doncic ha festeggiato insieme al padre Saša bevendo tranquillamente una birra. Ma Micheal Finley, manager dei Dallas Mavericks, gliel'ha sottratta dalla mano, con uno sguardo che ha lasciato di sasso la stella slovena.

Doncic è spesso stato al centro di discussioni riguardo la sua forma fisica, apparendo spesso sovrappeso e vendo da molti ritenuto come l'unico suo vero limite. È proprio per questo che il management di Dallas vuole assicurarsi che la loro stella più luminosa, insieme a Kyrie Irving, sia al meglio della condizione prima della serie più importante della stagione. La finale Nba contri i Boston Celtics infatti inizierà nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, e si preannuncia come molto combattuta.