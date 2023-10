Lottatrice 50enne mette KO l’ex fidanzata 19enne di suo figlio: resa dei conti nelle MMA Combattimento assurdo di MMA in Polonia: la 50enne Gosia Magical ha mandato al tappeto con una raffica di pugni la 19enne Nikita, ex fidanzata di suo figlio.

A cura di Paolo Fiorenza

Sabato scorso in Polonia è andato in scena un combattimento di MMA davvero molto particolare, vista la differenza di età delle protagoniste e la relazione che le legava. L'esito dell'incontro è stato non meno sorprendente del cartellone, visto che la 50enne Malgorzata Zwierzynska, conosciuta anche come "Gosia Magical" nell'ambiente delle arti marziali miste, ha battuto per KO la 19enne Nikola Alokin, altrimenti detta "Nikita".

È stato un risultato contro pronostico, mentre contro il buon senso ed ogni considerazione realmente sportiva sono da iscrivere la differenza enorme di età e il fatto che la sfida avesse un sottofondo di rapporti familiari altrettanto singolare: Nikola è l'ex fidanzata del figlio di Malgorzata.

La Zwierzynska, che in precedenza si era fatta conoscere per aver realizzato video con il figlio streamer Daniel, ha dimostrato di saperci fare nella gabbia di MMA, mettendo fuori combattimento in maniera inattesa la 19enne avversaria. Una raffica di pugni ben assestata è stata conclusa da un preciso diretto che ha mandato al tappeto Nikita.

Leggi anche Sudafrica verso una imbarazzante umiliazione ai Mondiali di rugby: in campo senza inno né bandiera

L'organizzazione polacca di combattimenti che ha ospitato l'evento, Clout MMA, è nota per avere già in passato allestito incontri stravaganti, non esattamente da annoverare tra gli eventi sportivi memorabili. Ed altri meeting tenutisi sempre in Polonia hanno fatto notizia negli anni scorsi per le ragioni sbagliate.

Nel 2021 la Federazione internazionale di MMA aveva condannato un combattimento intergenere in cui una lottatrice era stata atterrata in maniera orribilmente violenta dalla sua controparte maschile. "L'IMMAF è categoricamente in disaccordo con questa forma di intrattenimento intenzionalmente scandalosa, che non rappresenta lo sport delle MMA o i suoi valori e mette a rischio le donne – si leggeva nella nota di censura della Federazione – È inaccettabile che donne e uomini competano tra loro negli sport da combattimento, essenzialmente per ragioni di sicurezza ma anche di correttezza, e non lo sosteniamo in alcun modo".