Lottatore UFC rischia di perdere l'occhio dopo il colpo proibito del rivale: "Ho sentito una poltiglia" Il combattimento tra il cinese Rongzhou e l'americano Padilla interrotto per le gravi lesioni riportate dall'asiatico. Il manager ha parlato delle sue condizioni: ha riportato fratture multiple e non riesce ancora ad aprire l'occhio sinistro.

L'infortunio del cinese Rongzhou è davvero impressionante. Durante un incontro di Ufc contro Chris Padilla ha riportato fratture multipli in viso e rischia di perdere l'occhio sinistro per la gravità delle lesioni che gli sono state diagnosticate. Il suo incontro è finito in quel momento: quando l'arbitro s'è accorto che il bulbo oculare, giù tumefatto, s'era gonfiato fino a raggiungere dimensioni preoccupanti ha deciso di porre fine il match.

Lo scambio di accuse reciproco tra i due lottatori

Tra i due fighter c'è stato uno scambio di accuse: l'asiatico ha puntato l'indice contro il rivale, urlando al giudice che gli aveva rifilato un colpo proibito; "Taco" (è il soprannome del californiano, originario di Lynnwood) ha reagito senza mostrare alcuna pietà raccontando come ha vissuto quei momenti prima dell'interruzione. "Ero tipo: Ah! Devo ucciderti subito… poi quando hanno chiamato il dottore ho detto: Non ne vuole più".

L'episodio è successo nel secondo round. È stato allora che l'americano ha inflitto quell'affondo che, secondo Rongzhou, sarebbe stato viziato da un particolare sfuggito allo stesso arbitro: nella foga del combattimento Padilla avrebbe usato anche le dita provocandogli quella menomazione.

Il manager del cinese rivela: ha fratture multiple, non può aprire l'occhio

Il manager, Little Yama, ha confermato che il pugile cinese ha riportato fratture multiple e ha rivelato che non riesce ancora ad aprire l'occhio. Il commento di uno degli utenti mette i brividi addosso e spiega com'è stato percepito da casa: "Gli ha completamente distrutto quello sinistro". A caldo e anche dopo la sfida, Padilla ha rivendicato anzitutto il suo record MMA (15-6) e s'è difeso negando ogni presunta scorrettezza. "Quando eravamo nella gabbia dicevo: No, mai! Perché lui continuare a ripetere: Colpo all'occhio, colpo all'occhio… Ma io non ho mica le dita sui gomiti? Non è una mancanza di rispetto nei suoi confronti ma non ho usato alcun colpo proibito anche se ho sentito quella poltiglia".

La fine dell'evento Ufc ha riservato un'amara sorpresa a Padilla, che non risultava nella lista dei quattro combattenti premiati con una somma bonus di 50 mila dollari. A beneficiarne sono stati Steve Garcia e Cody Durden (che hanno battuto rispettivamente, Kyle Nelson e Matt Schnell) oltre alla ex campionessa dei pesi leggeri Jessica Andrade e uno dei talenti del circuito, Natalia Silva.