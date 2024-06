video suggerito

Lottatore chiede alla fidanzata di sposarlo: lei dice no e lo mortifica davanti a 20mila persone È stata una serataccia per un lottatore di MMA ceco, Lukas Bukovaz, che prima ha perso il suo combattimento e poi è stato mortificato davanti ai 20mila spettatori dell’arena quando la sua fidanzata ha detto no alla sua proposta di matrimonio: “Mi hai tradito con una pornostar”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Perdere due volte nella stessa sera è qualcosa di più unico che raro, un episodio che ci si può portare dietro per tutta la vita, soprattutto se entrambi i disastri avvengono davanti a 20mila persone che partecipano con grande trasporto alla doppia vicenda. È quello che è accaduto al lottatore ceco Lukas Bukovaz, che prima ha perso il suo combattimento di MMA nel torneo Clash of the Stars che ha avuto luogo nel weekend a Ostrava e poi – già provato dalla sconfitta – è stato umiliato di fronte al pubblico che gremiva l'arena, allorquando ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, ricevendone in cambio un secco di rifiuto accompagnato dal racconto di averla tradita.

Lukas Bukovaz perde il combattimento di MMA

Che la serata fosse nata sotto una cattiva stella, lo si era intuito dall'incontro che Bukovaz aveva perso contro il pronostico della vigilia: un match due contro uno in cui lui e Patrik Horvath erano stati battuti da Jan Michalek. Horvath era stato rapidamente sottomesso, prima che Bukovaz venisse soffocato pochi istanti dopo. Niente tuttavia al confronto di quanto sarebbe accaduto successivamente.

Il lottatore riceve un rifiuto alla proposta di matrimonio

Lukas aveva fatto tutto come da protocollo in questi casi, inginocchiandosi e allungando la mano con l'anello da infilare al dito della sua compagna, mentre la folla esultava. Ma la sceneggiatura ha avuto un clamoroso colpo di scena fin dall'inizio, con la ragazza che appena ha capito cosa stava per succedere si è messa la mano in faccia con un'espressione inorridita che già era tutta un programma. Il peggio tuttavia per il lottatore doveva ancora arrivare. "Vuoi sposarmi?", ha detto Bukovaz.

"Mi ha tradito con una pornostar"

Al che – nel silenzio trepidante di tutti il palazzetto – lei ha preso il microfono e ha rifiutato in maniera molto decisa, non limitandosi peraltro a quello. "Sulla base di tutto quello che è successo, penso di no, non credo proprio", ha scandito tra fastidio e disgusto in mezzo ai fischi del pubblico. Poi un uomo a bordo ring è stato visto mentre cercava di gettare acqua sulla donna. La fidanzata di Bukovaz ha poi spiegato a tutti i presenti che lui l'aveva tradita con un'altra donna, una nota attrice pornografica ceca, un'accusa negata dal lottatore successivamente sul proprio profilo Instagram. Davvero una serataccia per Lukas.