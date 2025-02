video suggerito

L'orologio di Tom Brady ruba la scena durante il Super Bowl: è stato realizzato con 338 diamanti La leggenda del Football americano Tom Brady ha iniziato la sua nuova vita da commentatore al Super Bowl con un orologio dal valore eccezionale.

A cura di Marco Beltrami

Non poteva mancare Tom Brady nell'edizione 2025 del Super Bowl. Il leggendario ex quarterback che nella sua eccezionale carriera ha vinto sette volte il titolo, ricevendo in 5 occasioni il premio di migliore giocatore si è presentato nelle vesti di commentatore dell'incontro che ha visto i Philadelphia Eagles avere la meglio dei Kansas City Chiefs. E Brady ha conquistato la scena più che per i suoi interventi, che molti utenti hanno trovato scolastici, per il lussuoso orologio indossato per l'occasione.

Un oggetto molto vistoso e tutt'altro che sobrio. Brady che ha firmato un contratto con l'emittente tv per cui lavora da 375 milioni di dollari ha indossato un orologio Jacob & Co. Caviar Tourbillon in zaffiro giallo. Il suo valore? 740mila dollari, ovvero 715mila euro. Ma quali sono le sue caratteristiche che giustificano un prezzo simile? Si tratta di un pezzo da 49 carati, tempestato da 338 diamanti di taglio brillante. Per i collezionisti è considerato una vera e propria opera d'arte orologiera.

L'orologio di Brady ha una cassa da 47 millimetri impreziosita da 370 gemme di taglio particolare, che sono distribuite anche sul quadrante e sulla corona. Presente anche un diamante rosa, all'interno di un meccanismo composto da 216 parti. Un prezioso che è famoso anche per la sua luminosità e colore che lo rende inconfondibile. Sui social è stato fatto notare che questo orologio supera di tanto il valore medio delle case a New Orleans che si aggira sui 315mila dollari.

E pensare che quello della leggenda del football non era nemmeno l'orologio più prezioso visto durante il Super Bowl. Infatti il record spetta al rapper Jay-Z si è presentato al Caesars Superdome indossando un Flying Tourbillon ‘Rockstar' da 3,5 milioni di dollari. Brady è un grande appassionato di orologi, infatti a quanto pare ha messo all'asta gran parte della sua collezione personale ottenendo la bellezza di 9 milioni di dollari dalla vendita di 41 pezzi.