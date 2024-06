L’Italvolley maschile giocherà le Olimpiadi 2024: missione compiuta per i ragazzi di Fefè De Giorgi

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Nazionale Italiana maschile di pallavolo si qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024. I ragazzi di Fefé De Giorgi sono impegnati nella Volleyball Nations League con le ultime due gare disputate ieri sera è stata definita la situazione del ranking dopo le due week giocate.

L'Italia è al secondo posto alle spalle della Polonia, con 118,66 punti di vantaggio su Cuba, e si prende il pass per i Giochi Olimpici che si terranno tra qualche settimana nella capitale francese. C'è ancora da giocare l'ultima week della Volleyball Nations League, che chiuderà la fase preliminare ed è il termine ultimo per la qualificazione alle Olimpiadi, ma gli Azzurri sono riusciti a strappare il biglietto per Parigi.

La Nazionale maschile di pallavolo si qualifica a Parigi 2024

Gli Azzurri sono campioni del mondo e vice campioni d’Europa in carica e si prendono un posto ai Giochi Olimpici grazie al primo posto della VNL dopo le prime due settimane di gara, in cui hanno espresso un volley convincente e dominando gli avversari in più di un'occasione.

Questa la classifica della Volleyball Nations League dopo la week 2: Italia 7 v (21), 2. Slovenia 7 v (18), 3. Polonia 6 v (18), 4. Francia 6 v (17), 5. Giappone 6 v (16), 6. Brasile 5 v (16), 7. Canada 4 v (13), 8. Cuba 4 v (12), 9. Argentina 4 v (12), 10. Serbia 3 v (10), 11. Germania 3 v (9), 12. USA 3 v (9), 13. Paesi Bassi 3 v (9), 14. Bulgaria 2 v (5), 15. Turchia 1 v (5), 16. Iran 0 v (2).

Ranking Mondiale FIVB Pallavolo Maschile

Queste le prime 20 posizioni del ranking mondiale e la matematica dice che la qualificazione all’Olimpiade è cosa certa per l'Italia.

Polonia (410.36) Italia (369.30) Giappone (348.41) Brasile (342.82) USA (338.77) Slovenia (335.03) Francia (322.56) Argentina (302.36) Serbia (251.55) Cuba (250.64) Germania (244.45) Canada (244.21) Paesi Bassi (217.38) Ucraina (197.34) Turchia (197.12) Belgio (180.15) Iran (177.72) Repubblica Ceca (166.76) Egitto (164.05) Bulgaria (163.21)