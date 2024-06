video suggerito

L’Italia sul tetto d’Europa nella spada femminile a squadre: trionfo azzurro dopo 17 anni L’Italia torna sul tetto d’Europa nella spada femminile a squadre a Basilea battendo 38-31 l’Ungheria. Un trionfo che arriva a 17 anni dall’oro conquistato nell’edizione di Gand 2007. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Italia torna sul tetto d'Europa nella spada femminile a squadre a Basilea battendo 38-31 l'Ungheria . Il quartetto formato da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio conquista la medaglia d'oro dopo 17 anni.

Le atlete italiane confermano di essere una squadra meravigliosa, che ha disputato una stagione fantastica e ha vinto il titolo continentale meritando il gradino più alto del podio dal primo all’ultimo assalto. Le Azzurre non hanno preso parte agli ottavi di finale in virtù del primo posto nel ranking mondiale ma fin dai quarti hanno fatto capire le loro intenzioni, battendo Israele per 45-15. In semifinale le ragazze guidate da Dario Chidò sono riuscite a tenere sempre il comando della sfida contro la Francia e si sono imposte per 32-31.

La finale è stata condotta in maniera eccellente dal quartetto italiano, che rimane sempre in gioco e che si presenta all'ultimo assalto con due lunghezze di vantaggio grazie ad Alberta Santuccio. Giulia Rizzi ha chiuso la finale con undici stoccate a Eszter Muhari nella parte conclusiva che hanno suggellato il titolo per la squadra italiana, che si candida ad avere un ruolo da protagonista anche per le Olimpiadi di Parigi. Ai Giochi la squadra di spada femminile si presenta come una delle due maggiori candidate per cercare il gradino più alto del podio.

Un impresa favolosa quelle delle ragazze a Basilea: si tratta di un trionfo che arriva a 17 anni dall'oro conquistato nell'edizione di Gand 2007.

Dal fioretto maschile è arrivata una medaglia di bronzo con Tommaso Marini, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi, che hanno avuto la meglio sulla Polonia nella "finalina" per il terzo posto.

Agli Europei che si stanno tenendo in Svizzera l’Italia ha raccolto nove medaglie: quattro ori, tre argenti e due bronzi a completare la collezione.