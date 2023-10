L’Italia perde 3-1 con Cuba, il pass per le Olimpiadi appeso ad un filo: si decide tutto col Brasile Italia battuta da Cuba in quattro set per 3-1 (22-25, 25-21, 25-27, 27-29): il secondo ko nel torneo preolimpico costringe adesso gli Azzurri a vincere da tre punti con il Brasile e sperare in un risultato positivo dal match di Cuba. Speranze appese ad un filo.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia è stata battuta per 3-1 da Cuba nel Torneo di Qualificazione per le Olimpiadi 2024 di Parigi e ora il destino non dipende più solo dagli Azzurri: le possibilità di conquistare un pass per i Giochi sono appese ad un filo anche se al momento la matematica non condanna ancora i ragazzi di Ferdinando De Giorgi ma le speranze sono sempre più deboli.

La seconda sconfitta costringe adesso gli Azzurri a vincere da tre punti domani contro il Brasile e sperare in un risultato positivo dal match di Cuba con l'Iran: l'Italia deve battere il Brasile con un successo da tre punti (quindi 3-0 o 3-1) e sperare che Cuba faccia peggio nel quoziente set prima ed eventualmente, in caso di parità, nel quoziente punti.

Sono apparsi stanchi gli Azzurri, che perdono il secondo match in questo torneo: una partita lunga e giocata punto a punto ma nei momenti decisivi i cubani sono stati più bravi a far svoltare tutto a loro favore. L'Italia ha avuto diversi set point sia nel terzo che nel quarto parziale ma non è mai riuscita a chiudere: sarebbe bastato vincere due set per estromettere Cuba e giocarsi tutto contro il Brasile domani.

Ricordiamo che le prime due classificate dei tre gironi del Preolimpico vanno direttamente a Parigi mentre le altre dovranno rimandare le speranze di qualificarsi alle Olimpiadi del 2024 al ripescaggio con i punti ranking Fivb.

IL TABELLINO DI ITALIA-CUBA 1-3 (22-25, 25-21, 25-27, 27-29)



ITALIA: Giannelli 6, Lavia 19, Michieletto 15, Mosca 1, Romanò 4, Galassi 6, Balaso (L). Bovolenta 11, Sbertoli, Sanguinetti 7, Cortesia, 1 Rinaldi 1. N.e: Bottolo, Scanferla (L). All. De Giorgi

CUBA: Concepcion 7, Thondike 3, Herrera 4, Alonso 1, Lopez 23, Yant 17, Garcia (L). Suarez 11, Mergarejo, Masso 2, Taboada, Gutierrez 11. N.e: Gorguet (L), Wilson. All. Lopez

ARBITRI: Cespedes (DOM), Robb (CAN)