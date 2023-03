L’Italia cede 17-29 con il Galles: quarta sconfitta nel Sei Nazioni e ultimo posto per gli Azzurri L’Italia incassa la quarta sconfitta in questo Sei Nazioni e scivola all’ultimo posto in classifica: il Galles vince 29-17.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia incassa la quarta sconfitta in questo Sei Nazioni e scivola all'ultimo posto in classifica, passata proprio dal Galles che fino ad oggi era ancora a zero punti. Non bastano le mete di Negri e Brex per dare la spinta giusta agli Azzurri di fronte a quelle di Dyer, Liam Williams, Faletau e ad una tecnica fischiata dall'arbitro Murphy in favore degli uomini di Gatland. Grande delusione allo stadio Olimpico di Roma, sia in campo che sugli spalti.

La pressione della vigilia ha provocato una reazione inaspettata nei ragazzi di Crowley: molti errori sia in fase di costruzione che con errate letture in fase difensiva. Il Galles ne ha saggiamente approfittato e si è portato a casa una vittoria importantissima.

L’assenza di Ange Capuozzo si è fatta sentire, come prevedibile, ma questa defezione non può bastare per giustificare la prova incolore del team italiano: in questa settimana bisognerà lavorare bene sia dal punto di vista tecnico che mentale per preparare al meglio la trasferta in Scozia.

Ci sono stati tanti errori da entrambe le parti, con il Galles ad un certo punto sembrava in difficoltà: l'Italia non è riuscita ad approfittare del momento, nonostante l'Olimpico spingesse gli Azzurri ad una clamorosa rimonta; e le sbavature in fase di attacco hanno così spazzato via ogni speranza.

Per il Galles è la prima vittoria del Sei Nazioni 2023 e sale a 5 punti, lasciando l'Italia ultima a quota 1.

Sabato prossimo, come già anticipato, l'Italia chiude il suo percorso nel Sei Nazioni in casa della Scozia.

Le formazioni di Italia-Galles

Marcatori: 6′ O. Williams (G, cp), 9′ Dyer (G, m) O. Williams (tr), 15′ Allan (I, cp), 18′ L. Williams (G, m), 34′ meta tecnica (G), 43′ Negri (I, m) Allan (tr), 50′ Faletau (G, m) O. Williams (tr), 67′ Brex (I, m) Allan (tr)

Italia: Fischetti, Nicotera, Ferrari, Niccolò Cannone, Ruzza, Negri, Lorenzo Cannone, Lamaro (C), Varney, Garbisi, Bruno, Menoncello, Brex, Padovani, Allan.

Galles: Jones, Owens (C), Francis, Beard, Jenkins, Morgan, Faletau, Tipuric, Webb, O. Williams, Dyer, Hawkins, Grady, Adams, L. Williams.