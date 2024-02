L’Italia canta ‘Nessun dorma’ per festeggiare l’impresa storica con la Francia nel Sei Nazioni U20 L’Italia batte la Francia nel Sei Nazioni Under 20 di rugby e festeggia cantando il “Nessun Dorma” di Giacomo Puccini negli spogliatoi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Italia batte la Francia nel Sei Nazioni Under 20 di rugby e festeggia cantando il “Nessun Dorma” di Puccini negli spogliatoi. Un'impresa storica per gli Azzurrini di Massimo Brunello, che a Beziers hanno avuto la meglio per 20-23 sui pari età della Francia al termine di una partita sudatissima che ha visto Botturi (autore della meta decisiva) e compagni prendersi la vittoria con pieno merito.

Per festeggiare questa fantastica vittoria gli Azzurrini hanno intonato negli spogliato ‘Nessun dorma', celebre romanza per tenore dell'opera lirica Turandot di Giacomo Puccini.

Un match tiratissimo tra Italia e Francia, che è stato deciso dalle mete di Botturi, Casilio e Scalabrin: una partita di grandissima intensità da parte dell’Italia, che ha difeso contro una Francia che ha giocato tutti i palloni senza mai calciare proprio per provare a mettere in difficoltà la squadra di Brunello. Gli Azzurrini non hanno mai mollato, nemmeno a tempo scaduto durante l’ultimo disperato assalto francese, e si sono portati a casa vittoria incredibile e meritatissima.

Il tabellino di Francia U20 v Italia U20 20-23 (8-13)

Marcatori: p.t. 5’ m. Casilio (0-5); 10’ cp. Cotarmanac’h (3-5); 18’ cp. Pucciariello (3-8); 20’ m. Zamora (8-8); 24’ m. Scalabrin (8-13). S.t. 2’ cp. Pucciariello (8-16); 4’ m. Granell (13-16); 21’ m. Brau Boirie tr. Cotarmanac’h (20-16); 30’ st. m. Botturi tr. Pucciariello (20-23)

Italia U20: Belloni; Scalabrin, Zanandrea (32’ st. De Villiers), Bozzo, Elettri; Pucciariello, Casilio (35’ st. Jimenez); Botturi (Cap.), Bellucci, Zucconi; Gritti, Mirenzi (5’ st. Milano); Gallorini (23’ st. Ascari), Siciliano (17 st. Gasperini), Pisani (23’ st.Pelliccioli)

all. Massimo Brunello

Francia U20: Mousques; Biasotto, Brau-Boirie, Taccola, Granell (27’ st. Cowie); Cotarmanac’h, Zamora (15’ st. Souverbie); Perrin (29 st. Traversier), Tolofua, Zinzen; Corso, Mezou (Cap.); Aouad (27 st. Duchene), Couly (1’st Akrab), Julien (1’st. Mistrulli; 30’st. Julien)

all: Sebastien Calvet

arb: Ian Kenny (SRU)

gdl: Adam Leal (RFU); Anthony Woodthorpe (RFU)

TMO: Andrew McMenemy (SRU)

Cartellini: 5’ st. Bozzo (ITA)

Calciatori: Pucciariello (3/5); Cotarmanac’h (2/4)

Player of the match: Marcos Gallorini (Ita)