L’Italia ai quarti di finale degli Europei volley donne: battuto 3-1 il Belgio L’Italia trascinata da Paola Egonu ed Elena Petrilli stacca il pass per i quarti di finale dei campionati Europei 2021 di volley femminile: le azzurre hanno battuto il Belgio agli ottavi con un netto 3-1. Nel prossimo turno l’avversaria delle ragazze di coach Mazzanti sarà la vincente del match tra Russia e Bielorussia.

A cura di Michele Mazzeo

L'Italia batte 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 25-12) il Belgio negli ottavi di finale dei campionati Europei 2021 di volley femminile e stacca il pass per i quarti dove affronterà la vincente del match tra Russia e Bielorussia. Prosegue dunque il cammino immacolato nella rassegna continentale delle ragazze di coach Mazzanti che contro la selezione belga hanno mostrato una netta superiorità per quasi tutto l'incontro, fatta eccezione per il secondo set nel quale, complice un evidente calo di concentrazione, le azzurre si sono fatte sorprendere dalle avversarie.

A trascinare l'Italia alla qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo ci hanno pensato soprattutto Paola Egonu (che chiude con 27 punti e il 48% in attacco) e la 21enne Elena Petrini (19 i punti messi a segno dalla schiacciatrice imolese con il 56% di attacchi andati a segno). Sesta vittoria in sei gare dunque per la Nazionale italiana che dopo aver battuto Croazia, Bielorussia, Ungheria, Slovacchia e Svizzera nel girone, si è sbarazzata agevolmente anche del Belgio negli ottavi di finale rimarcando la sua candidatura tra le favorite per il titolo che all'Italia manca dal 2009.

Unica nota stonata di un match altrimenti perfetto per l'Italia di Davide Mazzanti è il secondo set, andato alla selezione belga e perso dalle azzurre a causa di tanti errori dettati da un evidente calo di concentrazione dopo aver dominato un primo parziale in cui il dislivello è stato notevole. Per Sylla e compagne si tratta soltanto del secondo set concesso agli avversari fin qui in questi Europei dopo quello concesso alla Slovacchia nel terzo incontro del girone eliminatorio.