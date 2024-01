L’impressionante trasformazione fisica di Tamberi per le Olimpiadi: 5 kg persi in 24 giorni Gianmarco Tamberi vuole diventare il primo atleta a vincere due volte l’oro olimpico nel salto in lungo. Tamberi non lascia nulla al caso nella corsa alle Olimpiadi di Parigi e in Sudafrica ha svoluto una sessione di allenamenti dura e intensa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gianmarco Tamberi è uno dei due atleti italiani capaci di vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi, agli Europei e ai Mondiali, l'altro è Alberto Cova. Gimbo vuole un altro record. Ai Giochi di Parigi 2024 proverà a diventare il primo in assoluto a vincere due medaglie d'oro nel salto in alto. L'atleta marchigiano sta facendo di tutto per arrivare al top quando in estate sarà in pedana e per questo è volato in Sudafrica dove ha perso 5 chili in pochissime settimane.

Il successo ottenuto a Tokyo è lontano già due anni e mezzo, ma quello ottenuto ai Mondiali di Atletica è recente e va da sé che per questo motivo Gimbo è uno dei grandi favoriti per le Olimpiadi 2024 nel salto in lungo. La preparazione è meticolosa, Tamberi con il suo staff formato, tra gli altri, dall'allenatore Giulio Ciotti e dal preparatore atletico Michele Polloni all'inizio di gennaio è volato in Sudafrica, precisamente a Potchefstroom, dove l'olimpionico è rimasto fino al termine del mese per effettuare una preparazione dura e che possa dare effetti nel lungo periodo.

I risultati si vedono, nettamente, e sono sotto gli occhi di tutti. Lo stesso Tamberi ha mostrato gli effetti del duro lavoro. Un fisico estremamente asciutto. L'atleta ha mostrato due foto nello stesso post. Nella prima lo si vede immortalato il 3 gennaio, il giorno in cui è arrivato in Sudafrica, e in alto ha scritto il suo peso: 82,5 chilogrammi. La foto che si vede invece è del 27 gennaio. Il fisico di Tamberi è ancora più tirato e i chili sono 77,5. Ciò significa, in soldoni, che Tamberi ha perso cinque chili in poco più di tre settimane. Per le Olimpiadi si fa questo e altro.

Il messaggio a corredo delle due foto non ha bisogno di grandi interpretazioni: "L'anno olimpico è iniziato! Primo training camp fatto. Qual è l'obiettivo?!? Lasciare il meno possibile al caso", ed ha aggiunto #RoadtoParis. L'obiettivo è quello: il bis alle Olimpiadi.