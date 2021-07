L’imbarazzo per le divise dell’Italia alle Olimpiadi: “Sembrano Teletubbies” Gli atleti dell’Italia sono stati i protagonisti della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri sono finiti al centro delle critiche per via delle divise indossate dalla delegazione azzurra che ha sfilato con un completo bianco che i social hanno paragonato alle tute dei Teletubbies.

Durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 che ha dato ufficialmente il via ai Giochi in Giappone, un dettaglio non è sfuggito all'occhio critico del pubblico da casa. Durante la sfilata da parte della delegazione degli atleti italiani, il completo indossato dagli azzurri è stato aspramente criticato. Tant'è che è entrato subito in trend sui social la parola "Teletubbies", uno dei più noti programmi d'animazione per bambini. Gli utenti hanno infatti paragonato una parte del completo indossato dagli atleti italiani a quello delle simpatiche tutte colorate tipiche proprio dai Teletubbies.

Un dettaglio che non è sfuggito nemmeno all'estero dove ne hanno sottolineato la stranezza. Il compito di vestire gli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo è stato affidato a Giorgio Armani che ha disegnato un outfit speciale in poliestere tricot shiny riciclato, composto da Track Top a fondo aperto chiuso sul davanti, una manica raglan e il collo rialzato con forma a cratere con zip laterale nascosta. A dominare è il colore bianco, che simboleggia la purezza dello sport. Sul petto, i colori della bandiera italiana disegnata in modo circolare.

"Sembrano le tute dei Teletubbies" ha scritto la maggior parte degli utenti che si sono poi soffermati proprio sulla forma della bandiera disegnata sul petto simile proprio al quadratino grigio presente invece sulle tute dei Teletubbies: "È una pizza o un semaforo tricolore al centro?". Qualcuno ha anche paragonato la forma della bandiera italiana sul petto a un grafico a torta. In realtà si tratta di una grafica ben precisa che fonde il tricolore italiano e il Sol Levante giapponese.

Insomma, l'ironia è stata tanta nonostante il completo dell'Italia riportasse all’interno della giacca anche l’intro dell’Inno nazionale. Sta di fatto che anche per le Olimpiadi, le divise degli azzurri sono state criticate. Proprio come accaduto in occasione degli Europei di calcio il cui completo indossato dalla squadra e dallo staff tecnico di Roberto Mancini prima di scendere in campo, era stato oggetto di aspre critiche. Da buoni italiani, ci si appella alla scaramanzia, sperando che anche in questo caso, la polemiche per il completo indossato dall'Italia possa portare fortuna così come accaduto proprio per gli ultimi Europei di calcio.