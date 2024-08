L’ex NFL Cherilus arrestato per aver urinato su una donna anziana in aereo: “È stato atroce”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

L'ex giocatore della NFL Gosder Cherilus è stato arrestato, tra le altre cose, per aver urinato su una donna anziana durante un volo transatlantico diretto in Irlanda. Il 40enne haitiano è stato accusato di aver interferito con il funzionamento di un aereo, di condotta violenta e di resistenza all'arresto durante la sua udienza preliminare davanti al tribunale di Boston.

L'ex giocatore di football americano ha respinto tutte le accuse e, dopo esser stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 2.500 dollari, si è rifiutato di rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa in merito alla vicenda, affidando ad un tweet su ‘X' le scuse nei confronti di coloro che sono state vittima del suo comportamento che lo stesso giudice nel corso dell'udienza ha definito "atroce".

"Il volo ha subito un ritardo inaspettato di circa quattro ore e non è decollato prima delle 12:30. In preparazione all'inaspettato volo notturno, ho assunto un sonnifero che normalmente non uso, il che ha portato a un comportamento che non rispecchia la mia natura. Vorrei scusarmi con i passeggeri e l'equipaggio di volo" è stato difatti il messaggio pubblicato sul propri profili social dal classe '84.

Inevitabile chiedersi cosa sia davvero successo su quel volo Delta che doveva arrivare da Boston a Dublino ma riatterrato nuovamente negli Stati Uniti dopo un'ora dal decollo a causa di un passeggero "indisciplinato"? A svelare cosa ha fatto Gosder Cherilus è il verbale della polizia intervenuta nella due di notte all'aeroporto Logan di Boston per arrestare l'ex giocatore dei Detroit Lions, degli Indianapolis Colts e dei Tampa Bay Buccaneers.

Secondo quanto riporta il rapporto redatto dagli agenti che lo hanno tratto in arresto infatti l'uomo sembrava già ubriaco nel momento in cui era arrivato in aeroporto. Salendo in aereo aveva litigato pesantemente con un altro passeggero riguardo la disposizione dei posti prima del decollo e poi quando non era ancora trascorsa nemmeno un'ora di volo si è avvicinato ad una donna anziana, si è sbottonato i pantaloni, e le urinato addosso. Come se non bastasse si è infuriato replicando violentemente nel momento in cui i membri dell'equipaggio sono intervenuti per bloccarlo prima di perdere i sensi e svenire.

A quel punto l'aereo è stato costretto a tornare all'aeroporto di partenza dove ad attenderlo c'erano gli agenti di polizia che sono saliti, hanno preso in custodia Cherilus scortandolo fuori dal velivolo e successivamente arrestarlo e incriminarlo con le accuse di aver interferito con il funzionamento di un aereo, di condotta violenta e di resistenza all'arresto. Il giorno successivo Cherilus è stato quindi chiamato a comparire davanti al giudice Delvecchio presso la Corte distrettuale di East Boston con quest'ultimo che, secondo quanto riporta il Boston Globe, ha parlato di "un comportamento che è stato atroce" riferendosi al modo in cui l'imputato si sarebbe comportato su quel volo che da Boston lo avrebbe dovuto portare a Dublino.