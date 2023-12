L’ex Mister Universo, Shaun Davis, è morto a 57 anni: aveva subito un trapianto di reni nel 2009 L’ex culturista britannico Shaun Davis è scomparso a soli 57 anni a seguito di una serie di problemi renali. Che lo avevano portato prima in dialisi e poi al trapianto. Dal 2009 ha combattuto per sensibilizzare l’opinione pubblica alla donazione di organi: “Là fuori c’è tanta gente che muore”

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shaun Davis nel 1996 divenne Mister Universe, conquistando il titolo più prestigioso del culturismo

Il mondo del bodybuilding piange la scomparsa di Shaun Davis, atleta statunitense che è morto a soli 57 anni a seguito dei problemi ai reni che lo perseguitavano dal 2006 quando era stato costretto a ritirarsi dalle competizioni per ricorrere alla dialisi. Nel 2009 subì un trapianto e da allora si era votato alla causa delle donazioni di organi: "Là fuori c'è moltissima gente che muore nell'attesa".

Nel 1996 Shaun Davis raggiunse il suo apice sportivo, conquistando il titolo più prestigioso che un bodybuilder possa mai sognare: il titolo di Mister Universo, diventando un vero eroe per la sua piccola città natale di Long Eaton, nel Derbyshire. Il culturista britannico aveva vinto anche i titoli di Mr. UK, Mr. Britain, Mr. Europe e Mr. Pro Universe.

La sua carriera però si concluse improvvisamente e in modo decisamente prematuro, a causa di una insufficienza renale che lo aveva costretto al ritiro nel 2006. Nel 2009 fu sottoposto ad un trapianto e si prodigò in prima persona, sfruttando la sua fama, per sensibilizzare l'opinione pubblica inglese e mondiale alle campagne affinché altri si iscrivessero nelle associazioni per la donazione di organi.

Davis, soprannominato nell'ambiente del culturismo ‘Dinosauro', è rimasto uno dei punti di riferimento del bodybuilding inglese, amato, ricordato e rispettato sia sulla pedana sia nella vita quotidiana. La sua storia aveva commosso tutti quando nel 2009 raccontò la sua disavventura con i problemi ai reni che lo portarono prima in dialisi, tre volte a settimana, e poi al trapianto. Sposato da sempre con Helen, ha ricordato un aneddoto commovente legato a Harley, la loro bambina: "Mia figlia aveva scritto una letterina a Babbo Natale, mi ha fatto piangere. Stava pregando per un rene per suo padre e ne ha chiesto uno lo scorso Natale, ma non era arrivato".

Da lì in avanti, si è dedicato alle cause per le donazioni di organi: "Mi è apparso davvero evidente dopo il trapianto, che sempre più persone sono alla disperata ricerca di reni e che c'è tanta gente là fuori che sta morendo in attesa di un intervento" aveva spiegato, dopo aver vissuto lo stesso dramma per tre lunghi anni di attesa. Parole che sono ritornate alla luce quando è arrivata la notizia della sua scomparsa, a soli 57 anni, per circostanze ancora da chiarire ma probabilmente legate ai suoi problemi renali.

Il suo amico di lunga data, Kuldeep Bhardwaj, lo ha voluto ricordare pubblicando su Facebook il proprio pensiero: "Riposa in pace amico mio, sei stato una vera ispirazione fin dal giorno in cui ti ho incontrato a scuola, attraverso i tuoi fantastici anni di bodybuilding e dopo. Il tuo sorriso e la tua risata ci mancheranno". Cordoglio anche da parte della cittadina d'origine di Facis attraverso la nota del consigliere locale Richard McRae: "RIP Shaun Davis, un gentiluomo molto conosciuto e rispettato che ha sicuramente messo Long Eaton sulla mappa. Shaun era stato Mr. Universo nel 1996ma era anche Mr. UK, Mr. Britain, Mr. Europe e Mr. Pro Universe"