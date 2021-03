L'ex primatista italiano dei 5.ooom e 10.000m Salvatore "Totò" Antibo è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale civico di Palermo a causa di una embolia polmonare. La prognosi è attualmente riservata.

Il nipote dell'ex atleta azzurro Andrea ha dato alcune prime indicazioni sulle condizioni di Antibo: "Adesso sta meglio ma la situazione non è delle migliori – ha detto infatti a Monrealenews.it – risponde bene alle cure e mi ha detto di informarvi e di pregare per lui. Questa volta la gara è più difficile delle altre ma come sempre saprà rialzarsi e vincere".

Il 59enne ex mezzofondista azzurro (unico italiano a vincere l'oro nella Coppa del Mondo a Barcellona 1989) soffre da circa vent'anni di una grave forma di epilessia farmacoresistente con una frequenza di crisi plurimensile a causa della quale lo scorso febbraio è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel quale gli è stato applicato uno stimolatore vagale: un generatore di impulsi posto sottocute che permette di inviare stimoli al nervo vago a livello del collo. L'intervento si è concluso con successo.

Oggi però è stata un'embolia polmonare (l'ostruzione di un'arteria del polmone) a costringere al ricovero d'urgenza in terapia intensiva il campione europeo dei 5000 e dei 10000 metri piani a Spalato 1990 e medaglia d'argento olimpica nei 10000 metri ai Giochi di Seul 1988. Ad annunciare per prima la notizia era stato il sindaco di Altofonte, cittadina siciliana dove Antibo vive, Angela De Luca che sul proprio profilo Facebook aveva scritto: "Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un'embolia polmonare. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest'altra prova. Forza Totò!".