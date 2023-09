L’Empoli saluta Zanetti, è il primo esonerato della Serie A: al suo posto ci sarà Andreazzoli Salta la prima panchina in Serie A: dopo la sconfitta contro la Roma l’Empoli ha deciso di esonerare Zanetti e di richiamare Andreazzoli.

A cura di Ada Cotugno

Dopo la brutta sconfitta contro la Roma l’Empoli ha deciso di esonerare Paolo Zanetti: al suo posto è stato richiamato Aurelio Andreazzoli. Fatale è stato il 7-0 subito dai giallorossi domenica sera, una sconfitta bruciante che ha portato il presidente Corsi a prendere questa decisione poche settimane dopo l'inizio del nuovo campionato.

Già ieri, ancora a caldo, il numero uno del club toscano assieme al direttore sportivo Accardi avevano fatto il punto della situazione in questo avvio di stagione dove il club sta faticando molto. In queste prime quattro giornate l'Empoli non è mai riuscito a vincere ed è ancora fermo a zero punti in classifica, una situazione disastrosa che ha richiesto un cambio di marcia con l'esonero immediato dell'allenatore.

La squadra allenata da Zanetti ha totalizzato quattro sconfitte in quattro partite, oltretutto senza mai riuscire a segnare un gol e subendone 12. Numeri davvero disastrosi per pensare di continuare insieme questo cammino: tra i problemi sollevati dal presidente c'è anche quella della mancata identità della squadra che fin qui si è dimostrata troppo camaleontica e senza un copione preciso da seguire, con tanti cambiamenti che di certo non hanno facilitato la stabilità di tutta la squadra.

E poi c'è la questione non indifferente dell'attacco, vero neo di questa stagione. L'Empoli è l'unica squadra a non aver segnato ancora in Serie A, un problema che però non pesa soltanto sulle spalle dell'allenatore: le alternative in attacco non offrono grandi garanzie e in rosa non c'è un nome che potrebbe risollevare la situazione trasformandosi in un pericolo per le difese avversarie.

Per questi motivi il presidente Corsi ha optato per un cambio immediato, sperando di dare una scossa a tutto il club già a partire dalla prossima gara di campionato che si giocherà domenica 24 settembre contro l'Inter, la rivale peggiore da incontrare in questo momento. Toccherà ad Andreazzoli l'arduo compito di invertire la rotta: per l'allenatore toscano si tratta della quarta esperienza sulla panchina dell'Empoli, dove ritorna dopo la rescissione di contratto con la Ternana.