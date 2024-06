video suggerito

Le incredibili velocità della pallina lanciata nel baseball: un battitore è colpito, si rompe la mano Brutto infortunio per il giocatore dei Los Angeles Dodgers Mookie Betts, che è stato colpito fortuitamente alla mano dalla pallina scagliata a 157 km/h da Dan Altavilla dei Kansas City Royals. La diagnosi è stata impietosa: frattura della mano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Guardando da fuori una partita di baseball non si riescono a percepire appieno le incredibili velocità con cui la pallina viene lanciata con la mano dal ‘pitcher', ovvero appunto dal ‘lanciatore' che è posizionato sul monte al centro del diamante. Il suo obiettivo è riuscire a fare ‘strike' per tre volte, non facendo ribattere la pallina dal giocatore avversario posizionato con la mazza davanti al ricevitore. Domenica sera è accaduto un incidente che ha lasciato a terra in preda a dolori lancinanti il battitore dei Los Angeles Dodgers Mookie Betts, che è stato colpito fortuitamente alla mano dalla pallina scagliata a 157 km/h da Dan Altavilla dei Kansas City Royals.

Mookie Betts viene colpito dal lancio di una pallina e si frattura la mano

Il match di regular season della Major League Baseball è stato vinto dalla squadra californiana, ma il buon umore è stato guastato dal brutto infortunio occorso a Betts. Il 31enne di Nashville, nel settimo inning, era nel box di battuta con due strike sul groppone: Altavilla ha provato ad eliminarlo col terzo strike, ma la pallina ha finito per colpire in pieno la mano del giocatore dei Dodgers, che si è subito accasciato al suolo urlando di dolore.

Si è capito immediatamente che la vicenda non era banale: Betts non è riuscito ad alzarsi subito, lasciando col fiato sospeso sia le due squadre che gli spettatori, lasciando poi il campo per essere portato in un centro medico. La diagnosi è stata impietosa: frattura della mano. Il manager dei Dodgers Dave Roberts ha detto che il giocatore non avrà bisogno di un intervento chirurgico e che l'infortunio non metterà fine alla sua stagione, ma non è comunque possibile stabilire una data per il suo ritorno. "Dovrà solo riposare e lasciare che le ossa guariscano", ha spiegato.

Il momento in cui Mookie Betts viene colpito alla mano dalla pallina lanciata da Dan Altavilla

Dal canto suo, Altavilla si è detto ovviamente dispiaciuto per l'infortunio del collega: "È stato assolutamente senza intenzione, mi è scappata la mano. Spero davvero che stia bene". Betts peraltro non è la prima volta che si frattura qualcosa a causa del baseball: due anni fa si è rotto la costola destra in uno scontro in corsa con un avversario. Quell'infortunio lo lasciò fuori solo per 15 giorni: tornò a giocare mentre la costola era ancora tecnicamente rotta. Stavolta Betts non tornerà così presto: "Ovviamente guarderò i ragazzi, incoraggiandoli da fuori". Un riposo ben pagato, visto che il buon Mookie ha uno stipendio di 30 milioni di dollari nel solo 2024, mentre in carriera già si è messo in banca 128 milioni di dollari.