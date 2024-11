video suggerito

Laurence Alnet compie una straordinaria impresa: record del mondo nella maratona a 70 anni Non appena ha compiuto 70 anni Laurence Alnet ha deciso di partecipare alla maratona di La Rochelle, vincendola e prendendosi il primato di categoria 70-74 con un tempo strepitoso di 3h 26′ 40″ che resisteva dal 2018. E ora punta al record mondiale anche della mezza maratona, a Lisbona il prossimo marzo.

A cura di Alessio Pediglieri

La maratona ha una nuova regina. Si chiama Laurence Alnet e ha compiuto da poco 70 anni: è lei la vincitrice della gara che si è disputata a La Rochelle, ma soprattutto è lei che lo ha fatto con una straordinaria impresa ha addirittura battuto il record del mondo per la categoria 70-74 anni completando i 42,195 km nel tempo fantastico di 3h 26′ 40″ e una media di 12,25 km/h.

Alnet è stata autrice di una prestazione impressionante, con cui ha cancellato il vecchio record del mondo fino ad oggi detenuto dall'americana Jeannie Rice che nel 2018 aveva chiuso la sua maratona da primato con il tempo di 3h 27′ 50″. Un primato arrivato quasi per caso, visto che non doveva nemmeno correre i 42 chilometri di La Rochette, percorsi quasi per noia, andando contro anche alle prescrizioni mediche che le avevano sconsigliato la partecipazione.

"Mi sono infortunata gravemente al tendine d'Achille" ha ricordato Alnet a fine impresa. "Il medico mi ha sconsigliato di correre, di evitare le lunghe distanze. Così sono rimasta solo sulle mezze maratone ma poi mi son detta: se non mi infortuno ancora e se va tutto bene, per i miei 70 mi faccio un regalo e corro una maratona".

Detto, fatto: Alnet ha stracciato tutti, si è presa la vittoria nel modo migliore e adesso sembra anche averci preso gusto e ora punta a continuare sulla gara regina delle lunghe distanze. Non senza una meticolosa preparazione perché si era messa alla prova nella maratona di Saumur già dello scorso maggio, con un tempo strepitoso (3h 24′ 45″) ma da fuori categoria, visto che aveva "solamente" 69 anni.

Ma di certo, una molla scatenante lo spirito combattivo di Alnet che allo scoccare del 70° compleanno, compiuto lo scorso 18 luglio 2024, ha strabiliato tutti prendendosi anche il record del mondo. Ora punterà anche al record del mondo della mezza maratona, il prossimo 9 marzo, a Lisbona: il tempo da battere è 1h 38′ di certo alla sua portata.