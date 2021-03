La 36ma edizione dell’America’s Cup inizierà ufficialmente mercoledì 10 marzo. Il livello delle restrizioni anti-Covid ad Auckland scenderà da 3 a 2 e ciò consentirà di svolgere le regate per la sfida tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand. Una decisione presa dal Governo neozelandese che darà il via al nuovo al nuovo programma a partire da domenica 7 marzo alle ore 6:00. Il nuovo programma previsto dagli organizzatori del torneo prevede la disputa di due regate quotidiane. Solo un giorno di riposo giovedì 11 marzo. Start dunque il giorno 10 con l'eventuale spareggio da disputare mercoledì 17 marzo. Prima della gara-5 della Finale di Prada Cup, il presidente di ACE, Tina Symmans, aveva definito "senza onore e rispetto" il comportamento di Luna Rossa nei confronti della Nuova Zelanda per aver chiesto di gareggiare in allerta 2. Ora la decisione, proprio da parte degli stressi organizzatori, di dare il via alla competizione con lo stesso livello 2.

(in aggiornamento)