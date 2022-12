L’aereo è distrutto ma Rudisha sfugge alla morte per la seconda volta: è più di un miracolato David Rudisha star dell’atletica internazionale si è salvato miracolosamente da un incidente aereo. In passato uscì illeso da un terribile schianto in auto.

Lassù qualcuno lo ama. David Rudisha star dell'atletica internazionale può senza dubbio considerarsi un miracolato. Il plurimedagliato mezzofondista keniota è sopravvissuto ad un terribile incidente aereo in patria. Né lui, né le altre persone a bordo del velivolo hanno riportato gravi conseguenze fortunatamente. Non è la prima volta che Rudisha esce illeso, da una situazione che sarebbe potuta costargli la vita.

Il classe 1988 è una vera e propria icona per l’atletica africana e internazionale. Rudisha è specializzato negli 800 metri piani, disciplina di cui detiene il record del mondo dal 2012. Al suo attivo ci sono diversi successi, sia a livello iridato, che alle Olimpiadi. Ai Giochi Rudisha ha collezionato in carriera due medaglie d’oro. Inutile sottolineare quanto in patria sia popolare: David Lekuta Rudisha è una leggenda, e svolge anche funzioni di ambasciatore sportivo, e non.

Il trionfo olimpico di Rudisha

E il suo Paese ha tirato un sospiro di sollievo, dopo che è stata diffusa la notizia dell'incidente aereo degli scorsi giorni. Il velivolo su cui Rudisha viaggiava con altre sei persone, si è schiantato al suolo per cause ancora da accertare. Nessuna vittima e solo ferite guaribili in pochi giorni per gli occupanti del mezzo trasportati presso l'ospedale di Makindu. Sull'aereo c'era anche il presidente del Kenya Masters Athletics, Stephen Ole Marai.

Nessuna conseguenza dunque per Rudisha che aveva partecipato all'evento annuale delle Olimpiadi Masai al Kimana Wildlife Sanctuary a Kajiado South. Secondo quanto raccontato dall'atleta, il motore avrebbe smesso di funzionare durante l'atterraggio di emergenza, con l'aereo finito contro un albero. Rudisha ha detto che l'aereo sta girando in aria prima di colpire il suolo. Un episodio definito "spaventoso" dal campione che ha celebrato l'azione del pilota abile a direzionare l'aereo anche senza motore. È stato lui dunque a salvare la vita ai passeggeri.

E pensare che ne 2019, Rudisha fece i conti con un altro terribile incidente, questa volta in auto. Il mezzo da lui guidato, finì contro un autobus. Vetture distrutte, ma nessun danno né ferita grave per il mezzofondista che in quell'occasione twittò: "Ringraziando Dio Onnipotente per il dono della vita. Sabato sera verso le 10:30 sono sopravvissuto a un tragico incidente stradale a Keroka mentre tornavo a casa a Kilgoris dopo una collisione frontale con un autobus che percorreva la Kisii Nairobi Route. Sto bene senza infortuni! Grazie per le vostre preghiere".