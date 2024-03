La triste fine di Lebron e Galan, coppia leggendaria del padel mondiale esplosa in campo tra gli insulti Una notizia clamorosa, che forse pochi si aspettavano. Galan e Lebron si sono separati e non fanno più coppia assieme. Le stelle del padel mondiale hanno rotto dopo una lite furiosa sul campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Galan e Lebron si separano. Per gli appassionati di padel è una notizia scioccante. É come immaginare una coppia d'oro, di qualunque ambito (musicale, sportivo, dello show-biz), andare in frantumi. I due spagnoli già da tempo sembravano in procinto di lasciarsi, ma dopo la sceneggiata di Lebron a Doha è stato Galan a mettere ufficialmente la parola fine alla storia di una coppia leggendaria.

Lebron e Galan si separano

Che Ale Galan e Juan Lebron, i dominatori del padel professionistico degli ultimi anni, non andassero più d'amore e d'accordo era un fatto noto. Già sul finire 2023 il capolinea sembrava a un passo. Ma il buonissimo finale di stagione ha portato alla pace, che evidentemente era più una tregua. Perché si è appena a inizio marzo e l'addio è stato già conclamato. A Doha è successo di tutto. Lebron ha perso la testa e il suo ex partner ha detto stop, annunciandolo sui social.

La lite di Doha e la fine della coppia d'oro del padel

Ma che cosa è successo a Doha? Durante l'incontro con Garrido e Yanguas, che si sono imposti, Lebron ha dato in escandescenza e lo ha fatto più volte scatenando una polemica dietro l'altra. Ci sono stati diversi momenti di tensione con l'atleta di Cadice lanciare insulti verso i suoi avversari e la panchina di Yanguas e Garrido. E per il suo comportamento ha discusso in modo animato sia con Yanguas, al quale ha tirato una pallata, che con l'allenatore dei suoi avversari, Juani Mieres, con cui è quasi arrivato al contatto fisico.

A Doha i vincitori dell'incontro Yanguas e Garrido in conferenza stampa hanno soprasseduto, non hanno parlato dell'accaduto, ma sono stati scortati dalla sicurezza del torneo all'uscita. Insomma, una situazione tutt'altro che piacevole. Mentre la federazione pensa a una sanzione per Lebron.

Galan annuncia la separazione da Lebron e trova un altro partner nel padel

Galan è uscito dal campo amareggiato e forse anche imbarazzato, è rimasto in silenzio a lungo e venerdì 8 marzo ha dato notizia sui social del suo addio sportivo a Lebron. Ha postato una foto del successo al Roland Garros del 2022 e ha scritto laconicamente: "Voglio comunicare di aver preso la decisione di separarmi da Juan. Non è stata una scelta facile, ma ben ponderata. Lo ringrazio per i quattro anni indimenticabili trascorsi insieme e gli auguro, dal profondo del cuore, il meglio per il suo futuro". E poco dopo è arrivato l'annuncio di Galan, che d'ora in poi giocherà in coppia con Fede Chingotto.

La storia di Galan e Lebron

Alejandro Galan e Juan Lebron dunque chiudono la partnership, che era iniziata nel 2020. Quattro anni in tandem con una sfilza di titoli vinti, oltre una trentina, tanti tra quelli principali. Ma nel 2023 c'erano stati già problemi tra loro. La coppia aveva traballato. Le sensazioni non erano buono, poi i risultati sono arrivati e si è deciso di proseguire per il 2024, dopo una chiacchierata.