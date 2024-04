video suggerito

Dramma nella ginnastica artistica: 17enne nazionale spagnola muore per un attacco acuto di meningite María Herranz Gómez, di soli 17 anni, è morta all’Ospedale Universitario di Guadalajara tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, a causa di “una terribile meningite che l’ha portata via in sole 24 ore”. Astro nascente della ginnastica spagnola, a novembre aveva partecipato con la Nazionale alla Coppa del Mondo a Birmingham. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dramma nel mondo della ginnastica artistica dopo la terribile notizia arrivata direttamente dalla Spagna nel pomeriggio di giovedì 18 aprile: María Herranz Gómez, di soli 17 anni, è morta all'Ospedale Universitario di Guadalajara a causa di una meningite fulminante che le ha strappato la vita in poche ore. Angoscia e sgomento per la giovanissima nazionale che aveva partecipato ai Mondiali di Birmingham lo scorso novembre.

La giovanissima atleta spagnola è morta nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, presso l'Ospedale Universitario di Guadalajara, dopo essere stata ricoverata d'urgenza a seguito di un attacco acuto di meningite. María Herranz Gómez era considerata un talento della ginnastica spagnola: studentessa del Liceo Artistico "Elena de la Cruz", faceva parte del club Ruditramp a Cabanillas del Campo e lo scorso novembre aveva partecipato in Inghilterra ai Mondiali tenuti a Birmingham, rappresentando la squadra spagnola di ginnastica su trampolino.

María è morta "improvvisamente a causa di una terribile meningite che l'ha portata via in sole 24 ore", ha riferito il Comune di Cabanillas del Campo, a Guadalajara, dove la giovane viveva, si allenava e studiava. "Il Consiglio Comunale di Cabanillas del Campo vuole esprimere il suo più profondo dolore e dolore per una circostanza così tragica, e invia le sue più sentite condoglianze a tutta la famiglia e agli amici di María, in particolare ai suoi genitori, Raquel e Alfonso, al suo fratellino, e ai suoi nonni, zii e cugini, molti dei quali residenti nel comune." continua la nota ufficiale. "Porgiamo le nostre condoglianze anche ai suoi compagni di classe, sia di Guadalajara che dei precedenti, della scuola San Blas de Cabanillas, e a tutta la famiglia del Ruditramp Club".

A fronte della tragedia che ha colpito la comunità di Guadalajara, sono stati anche decretati due giorni di lutto, con tutte le attività socioculturali e sportive sospese e con "le bandiere degli edifici ufficiali del comune che sventoleranno a mezz'asta in sua memoria".