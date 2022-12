Aperta un’indagine federale sul caso Traorè, il Benetton Treviso ha sospeso l’autore del gesto La Procura della Federazione Italiana Rugby ha deciso di aprire una indagine sulla vicenda a sfondo razzista che ha coinvolto il pilone della Benetton, Cherif Traorè. Nota anche da parte dell’United Rugby Championship: “Atti ripugnanti”

A cura di Alessio Pediglieri

Cherif Traorè con la maglia della Nazionale italiana di Rugby (fonte: @cherif_traore)

Aperta un'indagine nel rugby sul caso Traorè, il Benetton Treviso ha sospeso l'autore del gesto

Oggi venerdì 23 dicembre ci sarà l'audizione in Procura Federale di Cherif Traoré e Ivan Nemer, dopo l'umiliante e sconcertante episodio denunciato dal primo sui social nella giornata di mercoledì della "banana marcia" trovata come "regalo" tra le risate e l'ilarità dei compagni di club. Anche se sono arrivate le scuse ufficiali e la riappacificazione tra Traorè e il gruppo, il mondo del rugby ha deciso di andare fino in fondo alla vicenda, aprendo una indagine per determinare responsabilità e conseguenze.

La Fir, Federazione italiana rugby, ha così diramato un comunicato ufficiale, in accordo con lo stesso club veneto con lo scopo principale di "accertare i fatti nonché le responsabilità collettive e dei singoli, a tutela dei valori fondanti e della reputazione del Gioco". Dunque, non bastano i primi provvedimenti intrapresi dal Benetton che dopo le scuse per l'umiliazione a sfondo razzista subita dal proprio giocatore ha sospeso un tesserato. Serve avere certezza che vi siano procedure atte ad evitare futuri episodi similari.

"La FIR informa che la Procura Federale ha avviato le indagini necessarie ad accertare i fatti" si legge nella nota ufficiale. "La Benetton Rugby ha contestualmente deciso di sospendere a titolo precauzionale, per l’intera durata delle indagini della Procura, uno dei propri tesserati. Sarà competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva federali, sulla base delle risultanze delle indagini, comminare eventuali sanzioni sportive o amministrative, in totale autonomia e senza ingerenze di alcun tipo da parte di organismi esterni alla Giustizia FIR".

Anche se non viene citato personalmente nel comunicato, il tesserato sospeso all'interno della franchigia di Treviso sarebbe Ivan Nemer, direttamente coinvolto nello sconcertante episodio che ha visto vittima i compagno di squadra Traorè. La nota della Fir arriva quasi in contemporanea a qualle emessa dal board dello United Rugby Championship, una tra le principali competizioni a 15 riservate ai club delle federazioni di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica. "In merito a quanto successo a Cherif Traore lo United Rugby Championship rende noto che si è messo in contatto col Benetton Rugby per fare chiarezza su quanto accaduto e capire quali saranno le azioni intraprese di conseguenza dal club. Il razzismo e la discriminazione di qualsiasi tipo sono ripugnanti" si sottolinea fortemente nella nota, "assolutamente inaccettabili nella società e assolutamente contrari ai valori dello sport del rugby e dello United Rugby Championship".

L'umiliazione di Traorè durante la festa di Natale del Benetton Treviso

Cherif Traoré, pilone di origini guineiane del Benetton Rugby Treviso e della Nazionale italiana, è stato umiliato dai compagni di squadra alla tradizionale festa di Natale lo scorso 21 dicembre, quando nel suo regalo ha trovato una banana marcia in un sacchetto dell’umido. Un "Secret Santa" imbarazzante e vergognoso che ha suscitato l'indignazione di Traorè che ha deciso di fare esplodere il caso sui social. Dopo la sua denuncia, l'intervento del club e le scuse ufficiali. Quindi, il ritorno alla tranquillità con Traorè che ha perdonato gli autori del gesto ma con la Procura Federale che adesso vuole andare comunque, e giustamente, fino in fondo.