La lottatrice MMA non ha pietà: la sua avversaria ha perso i sensi per un calcio, lei infierisce Finale di combattimento selvaggio tra le cinesi Feng Xiaocan e Ming Shi: la prima crolla al suolo e perde i sensi dopo un devastante calcio al volto, la vincitrice si accanisce con furia cieca su di lei. La scarica di pugni viene interrotta dall’arbitro che si lancia sulla Ming per trascinarla via. La Feng trasporata in barella in ospedale per accertamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

I combattimenti di Arti Marziali Miste si sa che sono spesso efferati, con una cifra di violenza davvero brutale. Se n'è avuto un esempio nell'incontro femminile tra le cinesi Feng Xiaocan e Ming Shi, favorita e reduce da otto vittorie consecutive: la prima è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo aver subito una brutale sconfitta per KO. Ma quello che colpisce ancora di più è la furia cieca con cui la Ming si è accanita sulla sua avversaria dopo che era crollata al suolo ed aveva perso i sensi in seguito ad un violentissimo calcio al volto. La scarica di pugni sulla faccia della Feng è stata fortunatamente fermata subito dall'arbitro che addirittura si è tuffato per abbrancare e trascinare via la vincitrice.

Il KO devastante subìto da Feng Xiaocan: la sua avversaria si accanisce con furia selvaggia

Il match era la finale del torneo di MMA "Road to UFC " di Macao, nella categoria pesi paglia. La drammatica conclusione è andata in scena nel terzo round, quando un improvviso calcio alto al volto sferrato dalla Ming ha trovato la guardia completamente scoperta della Feng, che è cascata come un sacco vuoto sul tappeto dell'ottagono. A quel punto la prima si è accanita selvaggiamente sulla seconda che era esanime, prima che l'arbitro la fermasse il più velocemente possibile.

La lottatrice di MMA cinese trasportata in ospedale per accertamenti

Il medico che era presente al bordo dell'ottagono si è precipitato subito a soccorrere la Feng, che è rimasta a terra per diversi minuti. Successivamente il personale sanitario ha dovuto mettere la lottatrice su una barella, per poi trasportarla immediatamente in ospedale per ulteriori cure, non prima che fortunatamente riprendesse conoscenza dopo che per qualche minuto era rimasta priva di sensi. Insomma ragioni precauzionali e gli indispensabili accertamenti per escludere danni maggiori hanno indotto il trasporto nel nosocomio. Non ci sono fratture o lesioni gravi, tuttavia la Feng non ricordava cosa fosse successo.

Dal canto suo, sbollita la carica di adrenalina del combattimento, la Ming ha augurato alla sua avversaria una pronta guarigione: "Mi sento davvero felice, ma sono preoccupata per la mia avversaria. Spero che stia bene, è giovane. Penso che in futuro sarà un'avversaria pericolosa".