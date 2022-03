La folle scommessa di Drake, punta 275mila dollari in diretta e perde tutto: “Fai schifo” Il noto rapper canadese Drake si è reso protagonista di un episodio davvero singolare. Ha giocando una scommessa folle puntando ben 275mila dollari perdendo poi tutto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Non è stata una serata facile per il noto rapper canadese Drake. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 marzo infatti, si è combattuto uno dei match più attesi dei pesi welter che avrebbe potuto rilanciare uno tra Colby Covington e Jorge Masvidal nel main event di UFC 272. La sfida tra i due ex migliori amici ha sorriso al 34enne di Clovis che ha battuto Masvidal per decisione unanime (49–46, 50–44, 50–45). Cinque round che hanno visto trionfare Covington e che hanno affossato definitivamente Masvidal per la corsa alla zona alta del ranking dei pesi welter.

Cosa c'entra Drake con questo combattimento? Semplice. Il rapper canadese ha deciso di fare una scommessa online sull'incontro puntando ben 275mila dollari su Masvidal che era sfavorito. In un video circolato sui social, si può vedere chiaramente il momento in cui Drake conferma la su scommessa esorbitante attraverso il suo pc. Da quanto si evince dal video, Drake avrebbe guadagnato quasi 1 milione di dollari dalla sua scommessa se Masvidal avesse battuto il suo rivale. Anzi, per l'esattezza, una cifra pari a 700mila dollari. Somma davvero enorme se si pensa all'esito dell'incontro…

Al termine del combattimento, nel corso della conferenza stampa di chiusura, Convington ha puntato il dito proprio contro Drake prendendosi gioco del rapper canadese mentre il combattente festeggiava la sua vittoria. "Parliamo di tutti i soldi che Drake ha perso stasera – ha detto – Ora ha bisogno di tornare a vendere quei fottuti album per riavere i soldi". Il combattente vincitore dell'incontro non si contiene:

"Io sono il campione americano ed ero la scelta della settimana in America – aggiunge ancora – Drake fai schifo alle scommesse sportive, torna ai tuoi piccoli album e al rap". A rendere ancora più amara la sconfitta per Drake, sono state le dichiarazioni post gara rilasciate da Masvidal: "Ho lottato come una merda", ha detto Masvidal in una conferenza stampa post-combattimento. “Ho rinunciato, mi ha preso le spalle e mi ha scavalcato abbastanza bene". A saperlo forse Drake avrebbe puntato sicuramente qualche dollaro in meno…