La fidanzata di Adam Johnson trova un anello: l’hockeista morto glielo avrebbe dato per sposarla A dolore si aggiunge dolore: Ryan Wolfe, la fidanzata di Adam Johnson, l’hockeista morto sgozzato dal pattino di un avversario, ha trovato nel loro appartamento un anello: era quello della promessa di matrimonio che lui le stava per fare.

Era l'uomo della sua vita, il suo eroe sportivo e del cuore. La morte di Adam Johnson ha distrutto anche la sua vita: Ryan Wolfe era la fidanzata del giocatore di hockey su ghiaccio morto sgozzato durante una partita in Inghilterra lo scorso 28 ottobre, dopo che il pattino di un avversario gli aveva reciso l'arteria carotide. In quel lago di sangue che fece calare il gelo nell'arena di Sheffield se ne andava via per sempre non solo la vita di un ragazzo di 29 anni, ma anche il futuro assieme a Ryan.

La coppia si sarebbe sposata presto, le foto sui social li mostrano sereni e felici. Una gioia tanto grande non poteva che diventare un dolore altrettanto enorme per la ragazza, che quel tragico giorno era presente al palazzetto per assistere all'incontro tra Sheffield Steelers e Nottingham Panthers e si porterà dietro per tutta la vita le immagini della morte in diretta di Adam. A dolore si aggiunge ora dolore, visto che la fidanzata di Johnson ha trovato l'anello che lui aveva intenzione di regalarle per chiederle di sposarla. La rivelazione è stata fatta dagli amici di famiglia.

Adam Johnson e la fidanzata Ryan Wolfe

Sua zia Kari aveva rivelato nei giorni scorsi come il giocatore dei Panthers, ex NHL con la maglia dei Pittsburgh Penguins, avesse intenzione di fare la proposta di matrimonio a Ryan in tempi brevi: "Eravamo tutti davvero emozionati, perché non vedevamo l'ora che arrivasse il loro futuro e lui non ha avuto la possibilità di chiederglielo, poi è successo questo".

Ora si è saputo che la 24enne ha trovato quell'anello nell'appartamento in cui viveva assieme all'hockeista statunitense. Scott Pionk, il cui figlio giocava a hockey al college con Johnson, ha confermato tutto: "Sua nonna mi ha detto che Adam le aveva mostrato l'anello prima di partire e che ad un certo punto avrebbe fatto la proposta a Ryan. Sono sicuro che lei avesse un'idea che stava per succedere".

Johnson con la maglia dei Pittsburgh Penguins nella NHL

Per la morte di Johnson è stato arrestato qualche giorno fa il suo avversario il cui pattino gli aveva tagliato la gola, Matt Petgrave, con l'accusa di omicidio colposo. Il 31enne canadese è stato poi rilasciato su cauzione fino a una data del prossimo anno. Il sovrintendente capo della polizia del South Yorkshire ha dichiarato al riguardo: "La nostra indagine è stata avviata immediatamente dopo questa tragedia e da allora abbiamo condotto indagini approfondite per ricostruire gli eventi che hanno portato alla perdita di Adam in queste circostanze senza precedenti. Abbiamo parlato con esperti altamente specializzati nel loro campo per aiutarci nelle nostre indagini e continuare a lavorare a stretto contatto con il dipartimento di salute e sicurezza del Consiglio comunale di Sheffield, che sta supportando la nostra indagine in corso".