La faida su Tyson-Paul deborda, Jake attacca Sylvester Stallone: "Sei offuscato dal botox" Jake Paul ha risposto in maniera velenosa alle parole con cui Sylvester Stallone aveva descritto come chiaramente combinato il combattimento vinto dallo youtuber su Mike Tyson: "Troppo botox ti offusca".

A cura di Paolo Fiorenza

A distanza di parecchi giorni, il combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul, conclusosi con la netta vittoria ai punti del più giovane youtuber, fa ancora discutere, avendo trasformato la vicenda in una vera e propria faida che vede opposti coloro che pensano che il match sia stato truccato e quelli che invece ritengono che non potesse andare diversamente e che quanto visto sia la logica conseguenza della differenza d'età abissale tra i due pugili. Ovviamente tra questi ultimi c'è anche il vincitore dell'incontro, che ha risposto in maniera velenosa alla ricostruzione di tenore opposto fatta da Sylvester Stallone, che ha parlato di "intepretazione da Oscar di Tyson" (ovviamente a perdere) e spiegato che Paul deve ringraziare i suoi numi protettori perché Iron Mike "non lo ha ammazzato".

Jake Paul sistema Sylvester Stallone: "Troppo botox ti offusca"

Nella sua replica a ‘Sly', Paul ha tirato in ballo i ‘ritocchini' al viso cui si è sottoposto negli anni il 78enne attore, protagonista indimenticabile della saga pugilistica di Rocky Balboa: "Se pensi che Tyson non ci stesse provando, dai la colpa al botox che offusca il tuo giudizio", gli ha risposto sarcastico lo youtuber. Nel suo intervento al podcast del fratello Logan, Jake ha poi ribadito come la sconfitta di Tyson fosse da ascrivere a suo merito, per avergli impedito di centrarlo con i suoi leggendari colpi: "Mike ha dato il massimo, ma semplicemente non riusciva a sferrarmi colpi puliti che andassero a segno".

Jake Paul in azione contro un Mike Tyson chiaramente in difficoltà

Peraltro, in un panorama per lo più complottista sull'esito del combattimento, c'è chi invece appoggia la versione di Paul che tutto sia stato regolare sul ring di Arlington in Texas. Chael Sonnen, ex sfidante per il titolo dei pesi massimi leggeri UFC, contro ogni previsione si è schierato dalla parte dello youtuber, affermando che è stato lui d avere pietà di Tyson: "Jake ha lasciato che Mike sopravvivesse, per due round, a metà del settimo round e per tutto l'ottavo. Ma questo non ha influenzato affatto il risultato", ha riconosciuto Sonnen.