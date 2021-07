La dedica del fidanzato a Simone Biles in lotta coi suoi demoni: “Insieme superiamo ogni cosa” Il gigante e la ‘bambina’, sembra una favola ma è tutto vero. Joanthan Owens è il fidanzato di Simone Biles: sportivo come lei, è un giocatore di football americano. Ha spalle larghe e un cuore forte abbastanza per resistere agli urti della vita, in un messaggio condiviso sui social s’è schierato al fianco della compagna che prova a sconfiggere il lato oscuro della sua anima.

"Sai che sono sempre qui per te, piccola". Non servono tante parole per spiegare cos'è l'amore. Basta uno sguardo, un semplice gesto e un cenno d'intesa. Simone Biles ha avuto la forza di prendere per le corna i suoi demoni, quelli che le ronzano in testa e le arrivano fin dentro l'anima, ma non sarà sola nella battaglia per scacciarli, rinchiuderli per sempre in un scrigno. Ad aiutarla sarà l'unica forma di magia efficace che può smuovere il mondo: l'amore. Il fidanzato della ginnasta americana, ritiratasi dalle Olimpiadi di Tokyo perché psicologicamente non ha retto alla pressione delle competizioni e delle aspettative, ha avuto parola dolci per la ragazza.

Jonathan Owens, 26 anni, è un giocatore della NFL (la lega di football americano), ha spalle larghe e un cuore forte abbastanza per resistere agli urti e ai colpi bassi, nelle mischie sa che prendi e le dai. In campo come nella vita, che ti arriva addosso con assalti furibondi, devi essere pronto a tutto. E preparato a resistere. Questa volta è lui a occupare la scena dei media, lo fa mettendo in atto quel che apprende ogni giorno in allenamento: sguardo fisso sulla palla, destrezza nella presa e poi forza nelle gambe, potenza e controllo, tecnica e gioco di squadra.

Con un messaggio condiviso sui social network attraverso Instagram, con tanto di foto della coppia a corredo, ha ricacciato i fantasmi del passato (le voci sulle presunte molestie sessuali che Simone Biles avrebbe ricevuto) nell'antro oscuro dal quale erano usciti di nuovo. Lei, piccola e leggera. Lui, alto e ben piazzato fisicamente. Il gigante e la ‘bambina', sembra una favola e nelle frasi che il compagno di Biles usa c'è un po' il senso del rapporto iniziato attraverso un'amicizia nata sui social e poi divenuto qualcosa di più importante grazie alla sorella della ginnasta, Adria, che ha invitò il ragazzo a una gita perché si conoscessero meglio e da vicino.

"Ti starò sempre accanto, piccola. La tua forza e il tuo coraggio non hanno eguali e mi ispiri sempre di più ogni giorno SB". Owens ha accompagnato il post con una serie di fotografie della coppia: scatti di vita comune, nelle pause da ‘persone normali' quando i ritmi serrati degli allenamenti lasciano un po' di fiato per spalancare una finestra sul mondo reale, al di fuori delle pedane, e prendere una boccata d'aria. "Sei sempre stata la mia piccola campionessa, non dimenticarlo mai, ti amo così tanto e non vedo l'ora che torni a casa e rivedrò quel bellissimo sorriso. Sai che sono sempre qui per te piccola".