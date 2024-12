video suggerito

La campionessa paralimpica di sollevamento pesi in gravi condizioni: “Ho smesso di essere me stessa” Drammatica testimonianza della campionessa spagnola Loida Zabala che attraverso i suoi account social ha confermato l’aggravarsi delle proprie condizioni fisiche. Nell’ottobre 2023 le era stato diagnosticato un cancro ai polmoni, costringendola a sedute chemioterapiche. Ma senza impedirle di partecipare a Parigi 2024. Ora il peggioramento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La denuncia del grave peggioramento delle proprie condizioni di salute è arrivata attraverso gli account social di Loida Zabala, che ha gareggiato alle Paralimpiadi di Parigi, le sue quinte in carriera e che nel 2022 si era laureata campionessa europea di sollevamento pesi: "Ho avuto nuove crisi epilettiche, sto valutando se dovrò sottopormi ad un intervento chirurgico alla testa".

Una rivelazione scioccante che ha messo sottosopra il mondo del sollevamento pesi ma non solo, quando la spagnola Loida Zabala ha deciso di raccontare via social le sue condizioni fisiche che sono diventate via via sempre più critiche da quando, nell'ottobre 2023 le era stato diagnosticato un cancro ai polmoni. Malgrado quel terrificante referto medico, Zabala ha sempre continuato a praticare sport a livelli altissimi, tanto da qualificarsi e partecipare a Parigi 2024, dove si è classificata al nono posto.

Purtroppo, però, ora la situazione è più che critica: "Martedì della scorsa settimana ho avuto un nuovo grosso problema al cervello. Ho avuto attacchi epilettici e ho smesso di essere me stessa: quando mi sono svegliata, era difficile per me parlare normalmente e ci sono stati alcuni giorni in cui ho dormito quasi tutto il giorno cercando il tempo per riprendermi. Al momento" ha raccontato Zabala, "mi manca poter tornare a lavorare e parlare normalmente. Spero di essere di nuovo me stessa il prima possibile".

La dura vita di Loida Zabala costretta in carrozzina dalla mielite a 11 anni

L'ultimo problema contro cui deve combattere è solo uno dei tanti con cui Loida Zabala ha imparato a convivere durante la sua vita. All'età di 11 anni, la mielite trasversa l'ha privata della mobilità delle gambe, mentre già nel 2012 era sul punto di saltare i Giochi Paralimpici di Londra 2012 colpita dal suo ex compagno che la ferì al braccio destro. Poi nel 2023 la drammatica scoperta del cancro ai polmoni per il quale si è sottoposta a cicli chemioterapici anche durante le ultime Paralimpiadi francesi. "Come si è visto nell'ultima TAC della testa, la lesione che avevo da 8×9 mm è aumentata a 16×19 mm, ma devo ancora fare esami più specifici. Bisognerà vedere se è il caso di sottopormi ad un intervento chirurgico".