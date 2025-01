video suggerito

KO devastante nella boxe a mani nude: lo prende in pieno volto, crolla irrigidito privo di sensi Il KO rifilato da Kaine Tomlinson Jr a Pat Sullivan in un combattimento di boxe a mani nude è stato di brutale violenza: il devastante destro ha spento all'istante il pugile, che è crollato al tappeto completamente irrigidito e privo di sensi.

A cura di Paolo Fiorenza

La bareknuckle boxing o pugilato a mani nude è uno sport da combattimento basato sui pugni senza alcuna forma di imbottitura sulle mani: niente guantoni insomma per menarsi sul ring, con tutte le devastanti conseguenze del caso, visto che i suddetti guantoni furono introdotti e poi resi obbligatori nell'800 proprio per ridurre gli effetti pericolosissimi dei nudi cazzotti. Quanto questi possano fare male e spegnere completamente le luci di chi li incassa, lo dimostra il terribile KO rifilato da Kaine Tomlinson Jr a Pat Sullivan dopo appena 37 secondi del loro combattimento andato in scena a KnuckleMania 5.

Il terribile KO di Pat Sullivan: Kaine Tomlinson Jr lo spegne all'istante con un pugno a mani nude

Un epilogo drammatico che ha prima fatto esplodere il pubblico del Wells Fargo Center di Philadelphia e poi lo ha fatto precipitare nell'angoscia, quando ha visto Sullivan restare immobile privo di sensi sul tappeto, prima che fortunatamente si riprendesse. L'incontro era iniziato con fasi di studio al centro del ring, schermaglie e finte, finché Tomlinson ha rotto gli indugi: il destro caricato con ferocia ha superato la guardia dell'avversario e lo ha colpito preciso al mento. È stato un pugno di inaudita violenza, che ha spento all'istante e fatto crollare completamente irrigidito Sullivan, la cui testa è rimbalzata sulla corda inferiore del ring, prima che il corpo si accasciasse sul tappeto come un tronco umano.

Una scena resa ancora più brutale dai festeggiamenti belluini del vincitore, che ha iniziato a saltare per il ring, mentre venivano prestati i soccorsi al pugile esanime. Alla fine, dopo alcuni lunghi minuti, Sullivan si è rialzato e ha abbandonato il ring sui propri piedi. Ovviamente saranno adesso necessari gli esami del caso per escludere problemi maggiori dovuti al trauma alla testa.

I video del selvaggio atterramento si sono immediatamente diffusi sui social e gli appassionati lo hanno definito "il KO più violento" mai visto. Non certo una novità per la bareknuckle boxing.