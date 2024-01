Joe Anderson sbalzato via dal cavallo fa un miracolo: è la più grande cavalcata di sempre Impresa eccezionale del fantino Joe Anderson che ha rischiato di cadere in malo modo da cavallo, ma con un’evoluzione impressionante ha finito la gara tagliando il traguardo per primo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Oltremanica è stata definita come “la più grande cavalcata di sempre”. In occasione di una gara di cavalli, la Betgoodwin Sussex Stayers Handicap Hurdle, Joe Anderson si è reso protagonista di qualcosa di eccezionale, passando dall’inferno al paradiso. Ha rischiato di cadere dall’animale il fantino, che poi con un’evoluzione strepitosa non solo è rimasto in sella ma ha effettuato una rimonta incredibile, tagliando il traguardo per primo.

Joe Anderson, non era mai salito su un cavallo fino all'età di 18 anni. Poi però ha scoperto di aver un feeling speciale con gli equini, che lo ha portato a 27 anni con la scuderia di Emma Lavelle vicino a Marlborough, a vincere 32 competizioni. Ultima, e più prestigiosa, quella delle scorse ore. La corsa era iniziata male con Joe che si è ritrovato ad un passo da una tremenda caduta. In pochi secondi il ragazzo inglese è stato disarcionato dal suo cavallo proprio a ridosso della prima rampa di ostacoli in cima alla collina.

In men che non si dica, Anderson è scivolato su un lato del collo del cavallo e con la forza dei gomiti e la prese delle gambe ha sfidato la gravità. Quasi a testa in giù il fantino che sembrava spacciato e ad un passo dal finire sul terreno, quando con un recupero miracoloso ha ripreso le redini, rimettendo i piedi nelle staffe. Da lì in poi Anderson ha sfoderato un rendimento in crescendo e dopo una superlativa rimonta ha tagliato il traguardo per primo.

Applausi per Anderson che dopo la vittoria ha parlato così ai microfoni del The Telegraph: "Mi ha tirato su per il collo. Il problema allora era che ero sulla mia sella leggera e le staffe continuavano a battere dalla parte sbagliata. Ogni volta che andavo a riprenderle, iniziava a tirare ma risalendo la collina per iniziare l'ultimo circuito si è fermato e ho potuto giocare con loro e riprenderli. È un grande saltatore, ma di solito rischia di buttare giù qualcuno in ogni gara". Un motivo d'orgoglio dunque per il fantino che aveva uno stimolo in più per ultimare la gara, ovvero vincere il premio da 40mila sterline. Missione compiuta.