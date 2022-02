Jacobs vola anche agli Assoluti Indoor di Ancona: è campione italiano dei 60m Marcell Jacobs conquista il titolo nazionale dei 60 metri piani ai Campionati Italiani Indoor di scena ad Ancona. Quarto successo su quattro gare per il campione olimpico che adesso mette nel mirino i Mondiali di Belgrado.

A cura di Michele Mazzeo

Marcell Jacobs vola anche ai Campionati Italiani Indoor di scena ad Ancona. Il campione olimpico si prende il titolo nazionale nei 60 metri con il tempo di 6″55 davanti a Giovanni Galbieri (rimastogli in scia fino al traguardo) e Moro che ha chiuso staccato di 15 centesimi. Obiettivo compiuto dunque per il 27enne di origine texana alla sua prima gara stagionale in Italia che, dopo i successi di Berlino, Lodz e Lievin, allunga la sua striscia vincente e compie un altro passo verso l'ormai imminente appuntamento con i Mondiali pur non spingendo al massimo come dimostra il tempo non straordinario realizzato.

Dopo questo successo la testa di Marcell Jacobs è infatti inevitabilmente rivolta ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor che si terranno a Belgrado dal 18 al 20 marzo 2022. Nonostante il titolo italiano comunque portato a casa e il fatto che la gara odierna di Ancona fosse soltanto una tappa di avvicinamento al grande appuntamento iridato, però il velocista azzurro a causa del tempo corso in finale non è sembrato molto soddisfatto della sua prestazione tanto da reputarla addirittura insufficiente:

"Non mi darei la sufficienza oggi – ha detto infatti al termine della gara ai microfoni di RaiSport –. Non ho avuto la riattivazione muscolare che avrei voluto. Adesso rivaluteremo tutto insieme al coach. Non sono andato bene oggi. Adesso devo preparare bene i Mondiali. Tutto quello che stiamo facendo ora è in vista di Belgrado – ha poi aggiunto il campione olimpico dei 100 metri piani –. Spero di fare il tempo quando più conta, quindi spero di farlo ai Campionati del Mondo".