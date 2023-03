Jacobs torna in pista agli Europei Indoor senza le scarpe dello sponsor: indosserà quelle dei record Sabato 4 marzo al day-3 degli Europei Indoor in svolgimento a Istanbul, Marcell Jacobs torna a correre i 60 metri. Non lo farà con le scarpe Puma con cui solo un mese fa ha chiuso l’accordo, ma calzando le vecchie Nike. Per dimenticare le sconfitte agli Assoluti di Ancona e di Lievin.

A cura di Alessio Pediglieri

Sono in corso gli Europei Indoor di atletica leggera a Istanbul e per il giorno tre è atteso il ritorno in pista di Marcell Jacobs che correrà i 60 metri. Un appuntamento da non perdere soprattutto dopo i due ultimi k.o. consecutivi che hanno mostrato il campione olimpico in difficoltà nel tornare alla forma migliore e ai massimi livelli. Così, sulla pista turca, per riprendersi il tempo migliore e tornare a primeggiare, Jacobs ha deciso per un cambio improvviso che ha suscitato quasi un caso: non indosserà le scarpe del nuovo sponsor tecnico Puma con cui ha chiuso un accordo solamente a inizio febbraio, bensì quelle del vecchio sponsor, la Nike, con cui salì sul tetto del mondo della velocità.

Dare colpa alle scarpe non è possibile nè è l'intenzione del due volte oro olimpico a Tokyo. Ma è pur vero che con le Puma ai piedi sono arrivate due scottanti sconfitte che pesano sul momento psicofisico del campione. Ed anche la voglia di scrollarsi di dosso un momento negativo e di ritrovare sicurezze ha spinto Jacobs a tutto, anche a chiedere – ed ottenere dal suo nuovo sponsor tecnico, la Puma – di poter tornare ad indossare agli Europei Indoor di Istanbul scarpe preparate dalla Nike, l'azienda con cui ha ottenuto gli storici successi. "Lo abbiamo lasciato libero di decidere per la stagione Indoor", la spiegazione dell'azienda tedesca. Così, sabato 4 marzo, nel day-3 della kermesse continentale, Jacobs partirà dai blocchi con gli scarpini che potrebbero ridargli fiducia e il miglior tempo.

Le ultime prestazioni, e relative sconfitte, che hanno fatto parlare ultimamene di Jacobs avevano tirato in ballo anche le calzature che in atletica – così come in ogni altra disciplina attuale – assumono sempre più un profilo determinante per le prestazioni. Nessuna scusante o alibi, Jacobs ha sempre ammesso di aver pagato al traguardo per un assetto di corsa e una forma mai ottimale, eppure qualche perplessità sulle scarpe indossate è apparsa tra gli addetti ai lavori e questo cambio, decisamente inedito quanto sorprendente, potrebbe celare qualche motivazione taciuta per evitare sterili polemiche. Di certo può anche avere influito ma c'è anche da sottolineare che con la medesima calzatura indossata dal campione azzurro, Shericka Jackson ha sfiorato l’anno scorso il record del mondo sui 200, arrivando soli a pochi centesimi. Quindi, tutto resta una semplice ipotesi.

Intanto, però, Marcell Jacobs rinuncia alle Puma attuali per tornare alla garanzia di Nike con la quale ha avuto risultati vincenti. Se sarà una scelta determinante lo si scoprirà sabato 4 marzo: nel day-3 tra le sette della mattina italiana alle sette di pomeriggio si correranno batterie e finale dei 60 metri. Jacobs sarà presente nel primo round in programma dalle 7.20: con uno dei primi quattro tempi, si accederà ad una delle tre semifinali, con inizio alle 16:45. Poi il momento clou, alle 18.55 con la finale europea. Dove si saprà la verità.