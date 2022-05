Jacobs sotto osservazione in ospedale: problemi intestinali, salta la gara di Nairobi Lo staff del campione olimpico azzurro ha comunicato la decisione nelle ultime ore. Marcell Jacobs è ricoverato in ospedale: sta bene ma problemi gastrointestinali gli impediscono di presentarsi ai blocchi di partenza della gara in programma nel Kip Keino Classic.

Ai blocchi di partenza Marcell Jacobs non ci sarà. Il campione olimpico azzurro, che oggi avrebbe dovuto correre nella gara dei 100 metri a Nairobi (in Kenya), è stato costretto – suo malgrado – a rinunciare alla competizione per una fastidiosa (ma non sembra molto preoccupane) indisposizione che lo ha colpito nelle ultime ore ed è stata provocata da un virus. Il velocista italiano, oro a Tokyo 2020, ha ritenuto che fosse la decisione migliore da prendere dopo essersi consultato con il suo staff. Gli stessi medici che lo avevano visitato presso il Safari Park Hotel ne avevano suggerito il ricovero a causa dei sintomi mostrati dall'atleta (dissenteria e vomito) e manifestati anche dal suo fisioterapista Alberto Marcellini.

Cosa lo ha frenato? Perché ha dovuto fare ricorso addirittura a cure mediche? Il suo coach, Paolo Camossi, ha chiarito quali sono le sue condizioni e spiegato il motivo del forfait: "Marcell non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sotto osservazione al Pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla ONG italiana World Friends – si legge nelle parole riportate dal sito dell'Atletica Leggera Italiana -. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda".

Se le condizioni di salute si stabilizzeranno, Jacobs potrà essere dimesso già questo pomeriggio per fare ritorno nell'albergo dove alloggia la delegazione italianae successivamente s'imbarcherà sul volo che lo riporterà in Italia, dove sarà nuovamente visitato.

Lo sprinter delle Fiamme Oro era il più atteso dei protagonisti in agenda: per la prima volta dopo il trionfo nel Sol Levante, lo sprinter iridato avrebbe gareggiato nella prova dei centro metri che ne ha aggiunto il nome in calce alla lista dei "figli del vento" per il tempo registrato allora e per un'estate resa eccezionale anche dalla medaglia d'oro bis conquistata con la staffetta maschile 4X100. Un intoppo e un imprevisto che hanno spiazzato Jacobs, la cui stagione agonistica era iniziata sotto i migliori auspici, rinviando la sfida con l’argento olimpico Fred Kerley (Usa) e il primatista africano, Ferdinand Omanyala (Kenya).