Italia-USA di volley femminile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming: l’orario Dopo quattro vittorie l’Italia affronterà gli USA al Torneo di Qualificazione Olimpica di volley femminile: si gioca venerdì 22 settembre 2023 alle ore 20:45 a Lodz, in Polonia. Dove seguire la partita in diretta Tv e streaming.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia continua la sua cavalcata nel torneo preolimpico con la vittoria contro la Colombia per 3-0. Le ragazze del volley sono in testa alla classifica a punteggio pieno dopo aver battuto anche Corea del Sud, Slovenia e Thaliandia, ma le difficoltà del girone di qualificazione alle prossime Olimpiadi sono dietro l'angolo.

Il bello per le azzurre arriverà proprio adesso, con la quinta uscita del torneo in programma contro USA. Le statunitensi sono avversarie temibili per l'Italia che ha appena ritrovato la fiducia dopo i deludenti Europei chiusi con il quarto posto, un risultato arrivato nonostante il dominio nella prima parte della competizione: da allora le ragazze hanno completamente voltato pagina, proiettandosi verso Parigi 2024.

I risultati sono stati immediati, con quattro vittorie nelle prime quattro partite del preolimpico, anche se adesso il livello salirà sensibilmente. Dopo USA le azzurre dovranno affrontare anche Germania e Polonia, non le rivali più morbide per mettere in cassaforte l'accesso alle Olimpiadi: infatti a guadagnare il pass diretto saranno soltanto le prime due classificate del girone di qualificazione.

Dove vedere Italia-USA di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

La partita Italia-USA non sarà visibile in diretta TV in chiaro sulla Rai e su nessun altro canale televisivo in Italia: nessuna emittente ha acquisito i diritti delle partite del Torneo di Qualificazione Olimpica di pallavolo femminile 2023.

Italia-USA, dove vederla in streaming

La gara tra Italia e USA, così come tutte le uscite delle azzurre in questo preolimpico, potranno essere seguite in streaming a pagamento su Volleyball World Tv, al costo di 7,99 euro al mese.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro USA per le qualificazioni a Parigi 2024

Italia-USA, la quinta partita del Torneo Preolimpico per l'Italvolley, è fissata per venerdì 22 settembre 2023 alle ore 20:45.