Italia-Turchia oggi in finale ai Mondiali di pallavolo femminile, orario e dove vederla in tv e streaming

L'Italia gioca la finale dei Mondiali di Volley femminile 2025 contro la Turchia: le Azzurre di Julio Velasco affronteranno la selezione turca guidata dal coach italiano Daniele Santarelli alle ore 14:30 italiane, con diretta TV in chiaro su Rai 1 e su DAZN per gli abbonati.

L'Italvolley si è qualificata per l'ultimo atto del torneo femminile dopo aver battuto Brasile al tie-break in una semifinale epica: le Azzurre raggiungono una finale che mancava da sette anni e hanno allungata la striscia positiva a 35 vittoria consecutive. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024, reduci anche dal successo nella Nations League, sono state bravissime a sfatare il tabù carioca e ora se la vedranno con la Turchia di Santarelli, che è riuscita a sconfiggere il Giappone per 3-1 (16-25; 25-17; 25-18; 27-25) e ha staccato il pass per la finale.

Italia e Türkiye si sono affrontate per 41 volte nella loro storia, amichevoli comprese, e le Azzurre si sono imposte in 25 occasioni contro le 16 delle loro prossime rivali: gli ultimi quattro incroci hanno sorriso sorridono alla selezione italiana.

Partita: Italia-Turchia

Orario: 14:30 italiane

Dove: Bangkok, Thailandia

Quando: sabato 6 settembre 2025

Diretta TV: Rai 1, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VBTV

Dove vedere Italia-Turchia in diretta in TV: il canale in chiaro

Italia-Turchia si gioca oggi, domenica 7 settembre 2025, e sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai1 e per gli abbonati su DAZN, servizio per il quale servirà una Smart TV da connettere a Internet.

Italia-Turchia, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Italia-Turchia, finale dei Mondiali di Volley femminile, sarà trasmessa anche via streaming gratuitamente su portale RaiPlay, tramite sito Internet o App, oppure su DAZN, attraverso l'applicazione. La partita sarà in diretta anche sul canale televisivo online ufficiale della Federvolley internazionale, VBTV. In questo caso sarà necessario prima loggarsi e poi sottoscrivere uno dei pacchetti d'abbonamento.