Italia straordinaria agli Europei U23 di atletica: la 4×100 regala la medaglia d’oro agli azzurri Prima medaglia d’oro per gli azzurri che fissano un nuovo record nella 4×100 maschile agli Europei Under 23 di atletica.

A cura di Ada Cotugno

In Finlandia a trionfare sono gli Azzurri: l'Italia ha conquistato la sua prima medaglia d'oro agli Europei Under 23 di atletica leggera trionfando nella 4×100 maschile. Una vittoria straordinaria, arrivata per soli tre millesimi sulla Francia che si è dovuta accontentare del secondo piazzamento.

Ma oltre alla gioia del primo oro, l'Italia ha stabilito un nuovo record nazionale di velocità: Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Junior Tardioli, i quattro atleti protagonisti della staffetta, con un tempo di 38.92 hanno raggiunto un nuovo primato nazionale di categoria, un risultato importantissimo anche in ottica degli impegni futuri.

A cominciare è stato proprio Marek che ha dato il via alla staffetta azzurra con una partenza magistrale, passando poi il testimone a Melluzzo per la seconda frazione. Ricci nel passaggio successivo ha poi consegnato tutto nelle mani di Tardioli, uno dei volti nuovi di questi Europei che non si è fatto attendere nella volata finale dove ha superato Polonia e Grecia prima del testa a testa contro il suo rivale francese.

La velocità azzurra continua a dare grandissimi soddisfazioni in tutte le competizioni, rimarcando la scia di Tokyo 2020 dove era stata esaltata al massimo. I protagonisti della 4×100 hanno vissuto un pomeriggio straordinario che ha riportato l'Italia sul tetto d'Europa e hanno così rinforzato il medagliere di questi Europei.

Le premesse per crescere ancora ci sono tutte: gli atleti hanno ancora grandi margini di miglioramento, Tardioli e Ricci sono due emergenti che stano vivendo un momento speciale che potrebbe portare all'Italia una nuova linfa per le prossime competizioni. "Abbiamo lavorato molto per arrivare qui bene, questo traguardo alimenta ancora i miei sogni e le mie motivazioni. Siamo una bella squadra, siamo veramente forti", ha commentato Tardioli nel finale, soddisfatto per un nuovo grande traguardo raggiunto.