Italia-Serbia semifinale Europei di volley maschile: dove vederla in diretta TV oggi, orario e streaming Italia-Serbia è la semifinale degli Europei di volley maschile, in programma a Katowice sabato 18 settembre con inizio fissato alle 21:00. Di fronte due nazionali che hanno dominato i rispettivi ottavi e quarti di finale. La Serbia è campione in carica, l’Italia alla caccia di una finale continentale che manca da quasi 10 anni. Diretta TV in chiaro su Rai 2, in streaming su DAZN.

A cura di Andrea Lucia

Italia-Serbia è la semifinale degli Europei di pallavolo 2021, partita che si disputa sabato 18 settembre a Katowice, con inizio in programma alle ore 21:00. Un appuntamento da non perdere per tifare Simone Giannelli e gli azzurri, che hanno dominato anche ai quarti schiacciando la Germania con un secco 3-0. L'Italia guidata dal CT Ferdinando De Giorgi, ancora imbattuta nella rassegna continentale, se la vedrà con il sestetto serbo allenato da Slobodan Kovač. La Serbia è campione in carica dopo il successo del 2019 e ai quarti ha battuto l'Olanda per 3-0. In palio c'è la qualificazione alla finale, contro la vincente dell'altra semifinale tra Polonia e Slovenia. Italia-Serbia sarà in diretta TV su Rai 2 e in streaming su DAZN.

Italia-Serbia oggi, l'orario dei quarti degli Europei: quando si gioca

Italia-Serbia, semifinale degli Europei di volley, si disputa a Katowice, in Polonia. Si gioca oggi, sabato 18 settembre 2021, e l'inizio è fissato per le ore 21:00. Inizialmente la sfida era stata calendarizzata per il pomeriggio, ma la CEV ha comunicato il cambio di orario e lo spostamento alla prima serata.

Italia-Serbia in diretta TV in chiaro su Rai 2

Dove si può vedere la semifinale Italia-Serbia degli Europei di volley maschile? La gara sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2, con studio post-partita e interviste ai protagonisti della gara. I possessori di smart TV potranno seguire Italia-Serbia anche su DAZN, collegandosi all'app compatibile con la maggior parte dei modelli.

Europei volley maschile, Italia-Serbia in streaming su DAZN e RaiPlay

Per chi non potrà seguire in TV Italia-Serbia c'è anche la possibilità di vivere la partita in diretta streaming su tutti i dispositivi compatibili, dai tablet agli smartphone. Gli abbonati a DAZN potranno seguire l'incontro in diretta sull'app, ma la garà sarà accessibile anche gratuitamente su RaiPlay, il servizio streaming della RAI disponibile al sito www.raiplay.it o tramite l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e smart TV.