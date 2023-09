Italia-Corea del Sud di volley femminile oggi alle qualificazioni alle Olimpiadi, dove vederla in TV e streaming: l’orario L’Italia di volley femminile fa il suo esordio al Torneo di Qualificazione Olimpica oggi, sabato 16 settembre 2023, contro la Corea del Sud: si scende in campo a Lodz, in Polonia, alle ore 20:45 e la partita si potrà seguire in diretta Tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia di volley femminile fa il suo esordio al torneo di qualificazione olimpica oggi, sabato 16 settembre 2023, contro la Corea del Sud. Le Azzurre, che hanno chiuso l'Europeo al quarto posto tra le polemiche le scelte di Mazzanti e il minutaggio di Egonu; inizieranno il loro cammino a Lodz alle ore 20:45 e la gara si potrà seguire in diretta Tv e in streaming sulla Rai.

La Nazionale Italiana di volley femminile è stata inserita nella Pool C e se la vedrà con le padrone di casa della Polonia, Stati Uniti d'America, Germania, Thailandia, Colombia, Repubblica di Corea e Slovenia. Nella lista delle convocate spicca l'assenza di Paola Egonu e restano fuori anche Monica De Gennaro e Caterina Bosetti, già escluse ai recenti Europei.

Questa vicenda è diventata argomento di dibattito importante perché si è parlato dei contrasti tra il CT e la forte pallavolista che non aveva già preso parte alla Volleyball Nations League 2023 dopo un'annata che l'ha vista trionfare a livello di club in Champions League con il VakifBank: il loro rapporto è compromesso da diversi mesi e qualcuno ha fatto riferimento anche ad un ‘cerchio magico‘, di cui facevano parte De Gennaro, Malinov, Bosetti, Gennari, Chirichella e Bonifacio; e così il coach ha optato per scelte molto drastiche.

Per le ragazze di Davide Mazzanti quello contro la Corea del Sud un match impegnativo e fondamentale per cercare di acciuffare uno dei due posti che il torneo metterà in palio per i Giochi Parigi 2024.

Dove vedere Italia-Corea del Sud di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

La partita Italia-Corea del Sud non si potrà seguire in chiaro sulla Rai come accaduto per l'Europeo perché l'emittente nazionale non ha acquisito i diritti delle partite del Torneo di Qualificazione Olimpica di pallavolo femminile 2023 dopo aver giudicato elevate le richieste della FIVB.

Italia-Corea del Sud, dove vederla in streaming

La gara tra Italia e Corea del Sud e quelle successive si potranno vedere in streaming a pagamento su Volleyball World Tv, al costo di 7,99 euro al mese.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro la Corea del Sud per le qualificazioni a Parigi 2024

La gara tra Italia e Corea del Sud, valida per la prima uscita del torneo preolimpico, è fissata per sabato 16 settembre 2023 alle ore 20:45.