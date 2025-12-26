sport
video suggerito
video suggerito

Isabelle Marciniak è morta a 18 anni a causa del linfoma di Hodgkin: tragedia nella ginnastica ritmica

Isabelle Marciniak, campionessa nazionale juniores del 2021, è morta a 18 anni. Il mondo della ginnastica ritmica piange una delle sue promesse più luminose.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Vito Lamorte
13 CONDIVISIONI
Immagine

La ginnastica ritmica brasiliana è in lutto per la scomparsa di Isabelle Marciniak, morta a soli 18 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il linfoma di Hodgkin. A dare l’annuncio è stata la Federazione di Ginnastica del Paraná, che ha ricordato la giovane atleta come un simbolo di talento, dedizione e passione per lo sport.

Nata e cresciuta nello stato del Paraná, nel sud del Brasile, Isabelle aveva mostrato fin da giovanissima qualità fuori dal comune. Dopo aver collezionato numerosi titoli regionali, il suo nome era balzato agli onori della cronaca nazionale nel 2021, anno della consacrazione: ai Campionati Brasiliani Juniores aveva conquistato l’oro nel concorso generale, oltre all’argento al nastro e risultati di vertice anche alla palla, confermandosi come una delle ginnaste più promettenti del Paese.

Immagine

Il suo percorso, però, è stato bruscamente interrotto dalla malattia, che l’ha costretta ad allontanarsi troppo presto dalle competizioni. Nonostante le difficoltà, Marciniak era riuscita a tornare sul podio nel 2023, vincendo il titolo con il trio senior del Club Agir de Curitiba: quello che sarebbe rimasto il suo ultimo grande successo agonistico.

Leggi anche
Malina Maria Guler è morta precipitando dal settimo piano, aveva 27 anni: lutto nel calcio in Romania

Tragedia nella ginnastica ritmica: addio a Isabelle Marciniak, talento spezzato a 18 anni

La veglia funebre e la sepoltura si terranno ad Araucária, sua città natale nell’area metropolitana di Curitiba. La Federazione di Ginnastica del Paraná ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia, alle compagne di squadra, agli allenatori e a tutta la comunità sportiva, sottolineando come la sua storia continui a rappresentare un esempio di forza e amore per la ginnastica.

Isabelle Marciniak se ne va troppo presto, lasciando un vuoto profondo e il ricordo di una ragazza capace di trasformare talento e sogni in eleganza, sacrificio e ispirazione per un’intera generazione.

Altri sport
Notizie
13 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Di Canio: "Tutti vedono cosa fa Leao fuori dal campo. La Roma? Un'apripista per i salmonari"
L'ex calciatore e opinionista Sky a Fanpage parla senza filtri di come gira oggi il mondo dello sport
"In Italia se tu senti i commenti ormai sono tutti forti, sono tutti bravi, vi dico quando diventano brutti"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views