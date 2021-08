Irma Testa a Fanpage: “Il bronzo è un sogno, ora voglio cambiare colore a questa medaglia” Irma Testa ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra, 23 anni di Torre Annunziata, ha conquistato questo traguardo nelle semifinali del torneo femminile di boxe (57 kg). In un’intervista rilasciata a Fanpage ha parlato dei suoi obiettivi futuri con un sogno ben preciso: “Ora voglio cambiare colore a questa medaglia”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Irma Testa ha fatto sognare l'Italia intera dopo la conquista del bronzo Olimpico nei 57 kg della boxe. Un risultato storico, il suo, che l'ha portata a conquistare il primo podio olimpico per una pugile italiana. In un'intervista rilasciata a Fanpage, la giovane atleta azzurra di Torre Annunziata ha parlato dell'emozione di quei momenti vissuti a Tokyo, dell'adrenalina e dell'affetto dimostrato da familiari e amici al suo rientro in Italia. "È stato un sogno ma il mio prossimo obiettivo adesso è cambiare colore a quella medaglia". Irma Testa si è mostrata subito determinata e carica verso nuovi traguardi.

Proprio così come l'abbiamo conosciuta da sempre nel corso di questi anni sul ring. A soli 23 anni adesso Irma Testa vuole solo continuare a vincere proseguendo il sogno di entrare sempre di più nella storia della boxe italiana. "Ho realizzato di aver realizzato un sogno ma poi ho subito avuto nuovi obiettivi" – ha detto nel corso dell'intervista ribadendo un altro grande obiettivo: "Diventare la donna che voglio essere". Irma Testa si dice soddisfatta per questo bronzo a Tokyo: "A me stessa dico brava".

L'emozione di Irma Testa e gli obiettivi futuri

Irma Testa aveva perso nella finale per il terzo e quarto posto alle Olimpiadi con Nesthy Petecio nelle semifinali del torneo femminile di boxe (57 kg). Un vero peccato per lei che aveva vinto il primo round, ma non è riuscita poi a rispondere ai colpi della filippina che ha avuto la meglio. Una sconfitta indolore per l'atleta azzurra che è riuscita comunque ad entrare nella storia e a centrare l'obiettivo del bronzo inaspettato alla vigilia.

"Penso di aver fatto quasi tutto in modo perfetto – aveva detto al termine della gara – Ai Giochi di Parigi ancora non ci penso, ora voglio gioire per questa medaglia". E adesso il nuovo obiettivo è quello di conquistare un argento o un oro: "Il mio sogno è cambiare colore a quella medaglia".