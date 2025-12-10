Iniesta in prima linea con la NSN Cycling, squadra nata dalle ceneri della Israel: “Opportunità unica”

Andrès Iniesta e il ciclismo: per il 41enne ex stella del calcio spagnolo inizia ufficialmente una nuova avventura sportiva, con la neonata NSN Cycling, il team sorto dalle ceneri della Premier Tech-Israel, la squadra che aveva matrice e sede a Tel Aviv e soggetta a feroci critiche e proteste che hanno portato allo sfaldamento totale del gruppo. Risorto con nuove vesti, colori, ciclisti ma soprattutto sponsor e proprietari, con la licenza UCI che arriva dalla Svizzera e le nasi operative in Spagna. Grazie alla NSN, colosso mondiale che si occupa di sport ed eventi di cui Iniesta è cofondatore e che si è inserita nel mondo del ciclismo: "Un'opportunità unica, pronto a viverla in prima persona". Non è la prima volta che un campione di altre discipline si interessa di ciclismo: l'ultimo di una nutrita lista è il pilota Aleix Espargarò che si è già cimentato sui pedali, restando collaudatore della Honda e sottoscrivendo un contratto con la Lidl-Trek.

Andrés Iniesta e il ciclismo con la sua NSN: "Pronto a vivere l'avventura in prima persona"

L'avventura della NSN nel mondo del ciclismo professionistico è iniziata ufficialmente lunedì 8 dicembre 2025 con la presentazione della nuova realtà tra i World Tour, prelevando di fatto il posto lasciato vacante dalla Israel da cui ha preso totalmente le distanze recuperando solo parte dello staff tecnico e dell'organico dei ciclisti tesserati. Una realtà al 100% del tutto nuova, che si è mostrata al mondo a Barcellona, dove c'è una delle principali sedi operative: con licenza svizzera, la NSN è di proprietà iberica e il main sponsor è proprio l'azienda in cui Andrés Iniesta è co-fondatore. E non ha potuto mancare all'appuntamento, presenziando con i dirigenti e i corridori. "Il ciclismo è sempre stata una mia passione, oltre al calcio. Sono entusiasta di poterlo vivere in prima persona, un'opportunità unica. Questo è un passo molto importante per NSN sotto ogni aspetto" ha spiegato Iniesta in un comunicato stampa. "Siamo entusiasti, motivati ​​e desiderosi di condividere le nostre conoscenze e continuare a migliorare. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme".

Da Evenepoel a Clara Hughes, quando il ciclismo richiama atleti di altri sport

Non è la prima volta che il ciclismo attrae atleti e campioni provenienti da altri sport. Il più recente è stato Aleix Espargarò, pilota del Motomondiale che è sotto contratto con il team Development della Lidl-Trek ma anche lo stesso Remco Evenpoel vanta un prestigioso passato da calciatore, prima di votarsi ai pedali, scelta fatta anche da Cédric Vasseur, ex rugbista diventato un gregario di lusso. Dallo sci è arrivato Primoz Roglic, dal mondo della corsa Michael Woods, tra le donne spiccano invece Clara Hughes (ex pattinatrice di velocità) e Rebecca Romero (ex canottatrice).