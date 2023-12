Incredibile in Spagna, in pista spuntano le strisce pedonali: “ma gli atleti avranno la precedenza” Delle strisce pedonali su una pista d’atletica: l’assurda scelta è stata presa dalla giunta di un piccolo comune spagnolo per “regolamentare” l’attraversamento del pubblico e di altri atleti nell’impianto polifunzionale.



Incredibile, ma assolutamente vero ciò che è accaduto su una pista d'atletica a Maiorca, in Spagna con una fotografia che è diventata da subito virale sui social facendo il giro del mondo. E mettendo in imbarazzo tutta l'atletica leggera che si è trovata a commentare una decisione che ha semplicemente del paradossale: delle strisce pedonali che attraversano la pista, come fosse una semplice strada qualsiasi.

La pazzesca decisione è stata presa a Campos, un piccolissimo comune di circa 10.000 abitanti situato sulla costa di Maiorca, in Spagna ed è stata presa dal consiglio comunale. Alla fine, dalle parole ai fatti: così sull'ovale dedicato agli atleti sono apparse sulla prima curva subito dopo il rettilineo del traguardo delle strisce pedonali, in moda da consentire l’attraversamento perpendicolare dall'esterno all'interno e viceversa.

Una assurdità che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti sul web e che ha sollevato un polverone di sarcasmi e perplessità. L’attraversamento pedonale, collocato in curva, è stato dunque studiato, discusso e infine approvato con una spiegazione che va al di là si qualsiasi argomento che abbia a che fare con le dinamiche sportive. L'assessore allo Sport di Campos ha dato la propria spiegazione perché ha voluto fornire un servizio sociale alla cittadinanza ma soprattutto offrendo una "zona di passaggio per i bambini che vanno al campo di calcio e per i genitori che vogliono accedere alle tribune".

Praticamente, la pista d'atletica è stata considerata una semplice strada che doveva presentare una zona precisa e delineata di attraversamento, perché l'impianto di Campos possa essere utilizzato nello stesso momento da diversi tesserati per le differenti attività: corse e scatti sull'ovale, tiri e gol nel rettangolo verde al suo interno dove c'è un campo da calcio con tanto di tribune. L'obiettivo dichiarato è quello di fare ordine ed evitare incidenti spiacevoli tra i "pedoni", regolamentando il tutto.

"Ma gli atleti in pista avranno sempre e comunque la precedenza" ha assicurato ulteriormente la giunta di Campos, chiarendo che saranno i runner a non doversi mai fermare una volta sull'ovale mentre tutti gli altri dovranno attraversare nei momenti "vuoti". Come si è sempre fatto in tutte le piste d'atletica nel mondo. Tranne che a Maiorca, dove hanno voluto mettere le strisce pedonali.