Impresa di Nadia Battocletti agli Europei di cross di Lagoa: oro per la campionessa azzurra

Nadia Battocletti trionfa agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo conquistando la sua seconda vittoria consecutiva tra le assolute, sesta complessiva dopo i due ori da junior e due ori da under 23. Nessuna come lei. Medaglia d'oro per la campionessa d'atletica che si conferma regina del cross europeo confermando il successo dello scorso anno in Turchia, ad Antalya e facendo suo il terzo podio consecutivo dopo l'argento di Bruxelles nel 2023.

L'azzurra è all'ottavo titolo di cross in carriera e non ha lasciato alcuna possibilità alle avversarie in una gara tutta all'attacco nei 7,470 chilometri del tracciato. Battocletti ha chiuso in 24'42 precedendo la britannica Megan Keith (25'07) e la turca Yasemin Can (25'13). Ma quello di Battocletti non è l'unico ora poiché la medaglia più ambita è stata vinta anche da Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese che conquistano la staffetta mista agli Europei di cross di Lagoa dando agli azzurri il terzo oro negli ultimi quattro anni e una giornata a dir poco memorabile.

La gara di Nadia Battocletti è stata di fatto a dir poco perfetta considerando che l'atleta azzurra era la grande favorita della vigilia e di certo non ha deluso le aspettative agli Europei di Cross. La fuoriclasse trentina ha controllato la situazione nei primi tre giri in un tracciato fatto di curve continue e soprattutto da lunghi tratti di sterrato prima di piazzare la staccata decisiva nel penultimo giro lasciandosi alle spalle tutte le sue avversarie.

Sia la britannica Megan Keith che la turca Yasemin Can hanno fatto di tutto per cercare di contenderle la vittoria ma non hanno potuto contenere l'atleta azzurra che già in primavera aveva trionfato sui 10 km agli Europei su strada e a settembre era riuscita a conquistare due medaglie ai Mondiali outdoor (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri). Adesso l'ennesima gioia di una campionessa capace di vincere in lungo e in largo senza concedere nulla alle avversarie in ogni tipo di percorso.