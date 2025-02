video suggerito

Imane Khelif esclusa di nuovo dai Mondiali di boxe: “Non soddisfa i criteri di ammissibilità” Imane Khelif non parteciperà ai Mondiali di boxe femminili 2025. La pugile algerina, campionessa olimpica a Parigi, non soddisfa i criteri imposti dall’IBA, l’organizzazione che gestisce l’evento. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

107 CONDIVISIONI condividi chiudi

La pugile algerina Imane Khelif, campionessa Olimpica a Parigi, è di nuovo oggetto di discussioni. Ma ciò non deve sorprendere. Perché l‘IBA ha deciso di escluderla dai prossimi Campionati Mondiali femminili che si terranno a Nis in Serbia, dall'8 al 16 marzo. L'IBA le aveva proibito di partecipare anche a quelli del 2024, perché ha delle regole diverse da quelle che adotta il CIO, che invece le ha permesso di essere ai Giochi, dove ha conquistato la medaglia d'oro.

Khelif esclusa dai Mondiali di femminili di boxe 2025

Imane Khelif è sempre, ahi lei, al centro delle polemiche. L'International Boxing Association (IBA) ha deciso di escluderla dai Mondiali che si disputeranno in Serbia. Non è una sorpresa perché un anno fa l'IBA le proibì di partecipare al Mondiale perché la pugile non soddisfava i criteri di idoneità, a differenza, però, del CIO che invece le ha dato la possibilità di prendere parte ai Giochi Olimpici, che ha poi vinto. Questo perché le organizzazioni adottano criteri differenti.

L'IBA mantiene immutata la sua posizione nei confronti della pugile algerina. Il segretario generale e CEO dell'IBA Chris Roberts dalla Serbia ha detto: "Imane Khelif non è idonea per i nostri Campionati del mondo, non soddisfa i criteri di ammissibilità. Il nostro regolamento tecnico stabilisce chiaramente i requisiti e i criteri per l'evento. Conduciamo test di idoneità di genere in modo casuale e li condurremo durante i Campionati del mondo qui".

Le polemiche di Angela Carini dopo il combattimento alle Olimpiadi

Il caso Khelif si ripropone. Ma a differenza del passato è tutto molto più chiaro. Perché l'IBA l'aveva esclusa un anno fa, a differenza del CIO che l'ha ritenuta in regola per concorrere ai Giochi di Parigi, che ha vinto. Quella disparità aveva prodotto polemiche alla vigilia del primo combattimento, quello con Angela Carini, che dopo 45 secondi si era ritirata e dopo essere scesa dal ring disse: "Non sono mai stata colpita così duramente nella mia vita. Mi ha fatto molto male".

Parole che ebbero un'eco clamorosa. Ne parlarono praticamente tutti, pure Donald Trump. Della vicenda, qualche mese fa, ne ha parlato la stessa Imane Khelif, che in una trasmissione di Rai 3 (Lo Stato delle Cose) disse: "Conosco bene Angela Carini, ma non me la prendo con lei. Piuttosto con le persone che le hanno messo tutta quella pressione addosso".