Il wrestler Jonathan “Jaka” Echevarria morto a 39 anni per un infarto dopo un match

La notizia del decesso improvviso del fighter ha scosso il mondo dei combattimenti sul ring. Jaka è venuto a mancare per un grave malore avvertito dopo un incontro. Eppure sembrava essere in buona salute.

Jaka era il suo nome di battaglia sul ring, lo ricordano tutti così anche ora che è morto all'età di 39 anni. È Jonathan Echevarria, il wrestler che ha perso la vita a causa di un infarto subito dopo aver combattuto il suo ultimo incontro. Il 31 agosto scorso c'è stata la sua ultima apparizione sul quadrato, il mondo nel quale s'era fatto largo calcando il palcoscenico della "Evolve", quando la promozione era annessa alla WWE. Al Boca Raton Pro Wrestling in Florida c'è stata la sua ultima apparizione e nulla aveva lasciato presagire che di lì a poco il cuore del "fighter" avrebbe fatto i capricci e si sarebbe fermato, provocandogli un dolore forte in petto.

Jonathan Jaka Echevarria era divenuto molto noto assieme al suo abituale compagno di tag team Chris Dickinson, con il quale ha vinto due volte l'Evolev Tag Team Championship. Non ci sono state dichiarazioni pubbliche da parte di quest'ultimo dopo la notizia ferale ma quanto scritto su Instagram in occasione del grave malore avvertito dal suo "migliore amico" rende bene l'idea di quanto fosse profondo il legame che li univa, dentro e fuori dal ring.

"Elaborare tutto questo è stata la cosa più difficile della mia vita – le parole di Dickinson, consapevole della gravità della situazione di Jaka -. Mi scuso con tutti quelli a cui non ho scritto o a cui non ho risposto ma ho solo cercato di affrontare la situazione. Purtroppo, Jonathan, il mio migliore amico per gran parte degli ultimi 30 anni, ha avuto un infarto".

Il dispiacere è sincero e profondo. Dickinson si spinge oltre nelle riflessioni, non riesce ad accettare che l'amico, una persona così giovane e gioviale se ne sia andato così in fretta. "Stiamo parlando di un uomo di 39 anni che era in salute"

Nel corso degli anni, Echevarria ha condiviso il ring anche con alcuni dei più grandi nomi del wrestling professionistico, tra cui MJF, Tommaso Ciampa e Keith Lee. Jaka è stato compagno di scuderia di Angel Ortiz della AEW e Mike Santana della TNA nella promotion Beyond Wrestling, con sede nel New England: tutti, appresa la notizia della sua morte, sono rimaste profondamente scosse.