Il risentimento nei confronti di Materazzi può diventare violenza: “Vorrei picchiarlo” Ciryl Gane aveva 16 anni, ma non può dimenticare cosa accadde. Al punto che se oggi si trovasse davanti Marco Materazzi non esiterebbe a picchiarlo.

Marco Materazzi si odia o si ama e a quanto pare c'è un nuovo nome da iscrivere tra coloro che gliene direbbero volentieri quattro in faccia se ne avessero la possibilità, per non dire peggio. È il caso di Ciryl Gane, lottatore francese di MMA che nel 2021 è stato campione dei pesi massimi in UFC. Un bestione di quasi due metri e oltre 100 chili di peso, al quale il nome dell'ex difensore dell'Inter e dell'Italia evoca ricordi così brutti da volergli mettere le mani addosso.

La ‘minaccia' – piazzata tra una risata e l'altra – è dichiarata in un'intervista rilasciata dal 31enne al periodico francese So Foot, in cui gli viene chiesto quale sia il calciatore che Gane vorrebbe picchiare: "Materazzi, vorrei picchiarlo – risponde il lottatore transalpino – Mi ha fatto troppo male al cuore. Ci ha derubato della vittoria nel 2006. Ci ha fottuto la finale! Porca puttana, nel momento in cui Zidane torna negli spogliatoi e passa al fianco della coppa, dici a te stesso: e ora come facciamo?".

Siamo a Berlino, è una estate indimenticabile per noi italiani, quella del trionfo azzurro ai Mondiali, ma per l'allora 16enne Ciryl il trauma è difficile da superare. La testata di Zidane a Matrix, che aveva provocato il fuoriclasse francese con qualche parolina di troppo sugli allegri costumi della sorella, è scolpita ancora nella memoria del lottatore della Loira, dalle cui narici esce fumo al solo sentire nominare il 48enne roccioso ex difensore.

Quando invece a Gane si fa il nome di Zlatan Ibrahimovic – uno che di arti marziali se ne intende – come possibile lottatore in una gabbia di MMA, il francese scoppia a ridere: "Perché, vuole picchiarmi? È alto, è molto agile, ha carisma. Francamente avrebbe potuto fare carriera in MMA. Ha il profilo, in ogni caso. È buono Zlatan, lo amo molto". Del resto lo svedese è diviso da Materazzi da fiera inimicizia e quindi per la proprietà transitiva è logico che stia simpatico a Ciryl…