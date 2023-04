Il miracolo di Kostomarov dopo le amputazioni, ma la strada è lunga: “Servono altre operazioni” In Russia si parla di “miracolo pasquale” per Roman Kostomarov che negli ultimi giorni ha fatto registrare un netto miglioramento delle condizioni dopo il calvario di inizio 2023.

A cura di Marco Beltrami

In Russia l'hanno definito come il "miracolo pasquale". Stiamo parlando delle condizioni di Roman Kostomarov leggenda del pattinaggio e dello sport russo in netto miglioramento nell'ultimo periodo. Dopo mesi difficili, in cui il classe 1977 moscovita campione olimpico a Torino 2006 è rimasto appeso tra la vita e la morte, è arrivata quella che sembra una svolta. Questo però non significa che il suo percorso curativo sia finito, anzi. Ad attenderlo potrebbero esserci nuove operazioni.

Ad inizio gennaio il ricovero in terapia intensiva con polmonite, e poi l‘inizio del calvario. Kostomarov che aveva sottovalutato i suoi problemi di salute, allenandosi a basse temperature per il suo nuovo spettacolo sul ghiaccio, è entrato in coma farmacologico. Collegato ad una macchina ECMO, ha avuto problemi di circolazione che hanno costretto i medici ad amputargli entrambi i piedi. Come se non bastasse poi sono arrivati gli spasmi cerebrali, e la necessità di amputare anche alcune dita delle mani, per evitare la sepsi.

Il risveglio dal coma farmacologico è stato lento e traumatico, anche perché il pattinatore ha dovuto fare i conti con lo shock della sua nuova condizione. Non sono mancati momenti difficili, e reazioni incontrollabili nei confronti di sua moglie Oksana Domnina che non lo ha mai lasciato solo.

Fortunatamente le cose per il campione del mondo e d'Europa di pattinaggio sono poi migliorate dopo che in un primo momento si faceva riferimento alla possibilità di ulteriori amputazioni. Il 46enne in queste settimane ha dimostrato la sua tempra riprendendosi a poco a poco e iniziando il percorso di recupero, con una speciale terapia fisica (i medici gli fanno oscillare braccia e gambe per ripristinare attività muscolare). Insomma il peggio sembra essere passato e infatti a Pasqua Kostomarov ha potuto incontrare nuovamente i suoi figli.

Alle porte però ci sono altre operazioni chirurgiche, necessarie per le protesti che gli saranno apposte. Una fonte vicina allo sportivo ha dichiarato alla TASS: "Roman ha ancora diverse operazioni prima delle protesi. Dopo le protesi e la riabilitazione, deve adattarsi alle protesi, quindi non tornerà presto a casa. Vuole lasciare lui stesso l'ospedale, una persona indipendente". A quanto pare potrebbero essere necessari, altri 2-3 mesi di ospedale per lui. Non sarà certo facile per Kostomarov, ma sicuramente la consapevolezza che non è più in pericolo di vita è un motivo di maggiore serenità.