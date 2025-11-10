Il figlio di Rod Stewart esordisce nel pugilato, ma dura solo qualche secondo: KO devastante

Il 45enne figlio del cantautore britannico Rod Stewart è stato atterrato con un KO devastante dopo pochi secondi del primo round del suo primo combattimento di pugilato: Sean ha alle spalle una storia di dipendenze e non ha ancora trovato una via nella vita.

È andato male, anzi malissimo, l'esordio nella boxe del figlio di Rod Stewart, Sean: il 45enne è stato messo al tappeto, dopo pochi secondi dall'inizio del primo round, dallo streamer BDave, di 18 anni più giovane di lui. Il combattimento – messo in cartellone da ‘Misfits Boxing', organizzazione pugilistica fondata nel 2022 dall'influencer KSI con lo scopo di far salire sul ring celebrità, youtuber e atleti non professionisti, quindi con occhio soprattutto allo spettacolo – si è svolto sabato scorso a Nashville, nel Tennessee.

Il figlio terzogenito di Rod Stewart crolla dopo pochi secondi nel suo primo incontro di boxe

Il gong d'inizio era suonato da poco più di 10 secondi, quando BDave ha colpito con una combinazione di tre colpi alla mascella Sean Stewart, colto senza lo straccio di una guardia a proteggersi il volto. Il figlio dell'80enne cantautore britannico è crollato al tappeto come un sacco di patate, non dando poi alcun segnale di potersi riprendere: l'arbitro non ha potuto che decretare la fine per KO del combattimento (che sarebbe dovuto durare tre round), mentre il suo avversario si lasciava andare a un'esultanza decisamente discutibile. A quanto pare, si è trattato del KO più veloce nella storia di ‘Misfits Boxing'.

Chi è Sean, il figlio più problematico del cantautore britannico: una storia di dipendenze

Sean è il terzogenito degli otto figli di Rod Stewart e sicuramente il più problematico. Lui stesso ha parlato di aver avuto un'infanzia difficile, definendo la sua posizione di figlio di una persona così famosa come "una maledizione e un impedimento". Ha lottato per anni con problemi di dipendenza da droghe e alcol, ed è stato coinvolto in vicende legali: nel 2006 fu denunciato per aggressione in un locale.

A fine febbraio Sean si è volontariamente ricoverato in un centro di riabilitazione, spinto dall'intervento della sua famiglia: ha trascorso un periodo a Cliffside Malibu, in California, una struttura di recupero di lusso, nota per essere usato da celebrità tra cui Lindsay Lohan. Il figlio di Rod Stewart in passato ha raccontato di avere iniziato a bere quando aveva circa 13 anni e poi di essere passato a droghe pesanti, tra cui ecstasy ed eroina.

Sean non ha una occupazione definita nella vita: ha tentato una carriera nei reality televisivi, come figlio di una famosa rockstar, e ha fatto poco altro, dilaniato dalle sue dipendenze. La carta della boxe è stata abbastanza estemporanea: si è allenato solo per un paio di settimane. Inevitabile finisse così con un avversario di 27 anni, con 8 incontri alle spalle e quasi 4 anni di esperienza sul ring.